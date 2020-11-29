ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

زيدان بعد الهزيمة من الافيش: أنا قلق ومنزعج ولا أملك تفسيرا لما حدث

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:21 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قلقه وانزعاجه عقب الخسارة بنتيجة (1-2) من ديبورتيفو ألافيش، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "7 انتصارات من 14 مباراة؟ ليس لدي تفسير، ونتبادل اللحظات الجيدة والسيئة، وحين يُسجل الخصم هدفا بعد 3 دقائق تصبح الأمور مُعقدة للغاية".

وأضاف: "في المباراة الماضية ضد إنتر ميلان لعبنا جيدا، وهذا هو الواقع، وما يتوجب علينا القيام به هو مواصلة العمل واستعادة اللاعبين الغائبين وتغيير الديناميكيات".

وعن إصابة هازارد، علق: "أعتقد وأتمنى أن تكون مجرد ضربة، وألا تكون إصابة عضلية".

وأردف: "بداية المباراة اليوم كانت الأسوأ هذا الموسم، ولم نتمكن من تغيير ديناميكيات اللعبة، وهذا يزعجني ويقلقني".

وتابع: "مشكلتنا هي الانتظام، ولدينا مشاكل كبيرة مع الإصابات لكنها ليست عذرًا بل واقعًا، ولا يوجد تفسير".

وواصل: "ماذا سأقول للاعبين؟ يجب أن أجد معهم حلا، ولن أقول ذلك هنا، ولا يجب أن نفكر فقط في السلبيات، وعلينا أيضًا أن نرى ما فعلناه جيدًا، ونحاول أن نكون أكثر انتظامًا".

وأتم: "الفشل في العودة؟ لم ننجح في قلب المباراة، وأخفقنا في الشوط الثاني، حيث لم نفعل الكثير لتغيير ديناميكيات اللعبة".

وفاز فريق ألافيش على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

هدف المباراة الأول أحرزه لوكاس بيريز في الدقيقة 5 من ضربة جزاء لفريقه ألافيش، لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بهدف نظيف.

وأصيب البلجيكي إيدين هازارد في المباراة المقامة حاليًا، وتم استبداله بالبرازيلي رودريجو.


وفي الشوط الثاني، أحرز جوسيلو الهدف الثاني لألافيش في الدقيقة 49 مستغلًا خطأ فادحًا من كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

ونجح كاسميرو في تقليص الفارق لريال مدريد بهدف أول في الدقيقة 86 لكنه لم يشفع لفريقه الذي تلقى الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ألافيس للنقطة  13 في المركز التاسع، وتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 17 في المركز الرابع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الإسباني .. ريال مدريد يحقق فوزا باهتا على بلد الوليد

مونشجلادباخ يتقدم على ريال مدريد 1-0 في دوري أبطال أوروبا

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتقدم على هويسكا بهدفى هازارد وبنزيما في الشوط الأول.. فيديو

الدوري الإسباني.. برشلونة يخرج متأخرا من الشوط الأول أمام ألافيس بخطأ نيتو

زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني

ريال مدريد يتأخر أمام ألافيس 1-صفر في الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية بداية من ديسمبر

بعد التنمر على شيكابالا.. أفشة يوجه رسالة هامة لجمهور الأهلي والزمالك

زوجة وليد سليمان تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أحلام ترامب تتلقى ضربة قاضية في ولاية بنسلفانيا

مش هقول صح أو غلط .. وزير الرياضة عن تعيين اللواء صفي الدين بسيوني رئيسا للزمالك |فيديو

عمر كمال يحتفل بعيد ميلاد حميد الشاعري مع مصطفى قمر وهشام عباس.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرح شاومي سلسلة Redmi Note 9 الجديدة..ماذا ستختار ؟

بالسعر و المواصفات.. مقارنة بين رينو "ستيب واي" و "سانديرو" 2021 .. صور

عنصرية جديدة.. باريس تتحول إلى كتلة نيران بعد خروج مئات الآلاف للتظاهر| صور