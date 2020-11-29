الطماطم بـ8 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 29-11-2020

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأحد 29-11- 2020.





أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 8 جنيهات

البصل 5.5 جنيه

البطاطس 3 جنيهات

الفاصوليا 5 جنيهات

الكوسة 3.5 جنيه

الباذنجان 3 جنيهات

الخيار 3 جنيهات

الجزر 6 جنيهات





أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 5 جنيهات

الجوافة 6 جنيهات

الرمان 4 جنيهات

البلح 8 جنيهات





وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.





وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المتابعة اليومية للحركة التجارية بالسوق أمر مهم لرصد المستجدات التي قد تحدث أولًا بأول؛ حتى يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاه ضبط السوق، وهو ما يحدث حاليًا، ولذلك السوق تعيش فترة مستقرة نتيجة تكاتف جميع الجهات على هدف واحد، وهو المصلحة العامة.





وكان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،قرر الموافقة على إجراء تخفيضات، وذلك بمناسبة الجمعة البيضاء الموافق 27 نوفمبر 2020، خلال الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 لمن يرغب من الشركات والمحال التجارية.





على أن يتم منح الموافقة اللازمة لإجراء التخفيضات، وذلك من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية في كل المحافظات ولمن يرغب من الشركات والمحلات.



