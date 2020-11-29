اليوم.. تسليم أسطوانات المقررات الدراسية للمستوى الخامس بـ آداب عين شمس

قالت الدكتورة "حنان كامل" وكيل شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، أن كلية الآداب من أكثر الكليات الحريصة على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على صحة الطلاب وللحد من انتشار العدوى بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين.





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وأضافت "كامل" في تصريحات خاصة لـ موقع "صدى البلد" أن الكلية تعمل اليوم على توزيع أسطوانات المقررات الدراسية للمستوى الخامس بأقسام الكلية.





ولفتت إلى أن التسليم سيكون عن طريق إيصال المصروفات المدفوعة عبر شئون الطلاب الخاصة بالكلية والتي تشير إلى سداد الطالب بكل مستحقاته.

وأكدت وكيل شئون آداب عين شمس على أن إدارة الكلية نظمت الطلاب حسب كل قسم حيث يستلم كل طالب من مكان مخصص وذلك للحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين الطلاب، مشيرة إلى مد عدد ساعات عمل شئون الطلاب لتسليم أكبر عدد ممكن من الطلاب هذه الأسطوانات وتقليل التجمعات.

واستطردت، أنه أيضا اليوم هو أول أيام امتحانات الميدتيرم للفرقة الخامسة، ناصحة الطلاب بسرعة التوجه لدفع المصروفات حتى لا تواجههم مشاكل في أداء الامتحانات واستلام أسطوانات المقررات الدراسية.

وقال الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، في تصريحات سابقة له إن كلية الآداب مُستعدة لاستقبال أي موجة جديدة من فيروس كورونا.

ولفت إلى أن الكلية تتخذ كل الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب للحد من انتشار العدوى، وذلك بالالتزام بارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعي وقاعات التدريس والحفاظ على التباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة بالمداخل الرئيسية.





وأضاف "مرتضى" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه في حالة تطور الظروف الراهنة سنعتمد بشكل أساسي على التعليم الهجين والمنصات الإلكترونية، مشيرًا إلى إمكانية استبدال امتحانات الميدتيرم بأبحاث إلكترونية كما حدث بالعام الماضي، مؤكدًا أهمية الحفاظ على صحة الطلاب وأهاليهم.

وأكد عميد كلية الآداب بعين شمس على وجود نظام التكافل الاجتماعي الذي يتيح للطلاب شرائح مجانية لتوفير الانترنت لغير القادرين وتخفيض المصروفات الدراسية، مشددا على تعاون الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس لحل جميع العقبات التي تواجههم.