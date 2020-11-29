الصحف الإماراتية: الاحتفال بـ يوم الشهيد.. مخاوف من غياب الرئيس الجزائري.. وجبهة تيجراي تتوعد آبي أحمد والجيش الإثيوبي

خليفة بن زايد: دماء الشهداء أوسمة تضئ لنا الطريق

الن واب الليبي يوافق على تعيين بنغازي مقرًا للبرلمان ومرحلة انتقالية

كورونا يسبب شحًا للأطباء في أوروبا









تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على احتفال الدولة بيوم الشهيد الموافق الثلاثين من نوفمبر.









رئيس الإمارات : ستظل دماء شهدائنا أوسمة فخر تزدان بها صدورنا وصدور أبنائنا وأحفادنا ومنارات تضيء لنا الطريق

وبحسب "الإمارات اليوم"، أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن يوم الثلاثين من نوفمبر مناسبة وطنية لإعلاء قيم التضحية والفداء، وهو يوم فخر وزهو وعزة وشموخ.









وقال رئيس الدولة في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: "ستظل دماء شهدائنا أوسمة فخر تزدان بها صدورنا وصدور أبنائنا وأحفادنا، ومنارات تضيء الطريق ونحن نشارك في صنع الخمسين سنة المقبلة من مسيرة دولتنا الاتحادية، وسيظل أبناؤهم وذووهم أمانة في أعناقنا، يتعهدهم الوطن بالتقدير والحب، وتتولاهم الدولة بالعناية والرعاية".









وأضاف أن "الشهادة، على مر الأزمان، كانت وستظل هي ذروة الإقدام، وقمة التضحية، وأرقى منازل الشرف، وأرفع درجات التعبير عن الولاء والانتماء للوطن، وسنظل، شعبا وقيادة، نتذكر بالتقدير والعرفان أبناءنا الذين جادوا بالأرواح والدماء، في ميادين الحق والواجب وساحات الفداء دفاعا عن دولة الاتحاد، وصونا لسيادتها، وحماية لإنجازاتها، ولتظل راية الإمارات عالية خفاقة، ورمزا للقوة والعزة والمنعة".









وفيما يلي نص الكلمة: "إن يوم الثلاثين من نوفمبر هو مناسبة وطنية لإعلاء قيم التضحية والفداء، وهو يوم فخر وزهو وعزة وشموخ، فالشهادة، على مر الأزمان، كانت وستظل هي ذروة الإقدام، وقمة التضحية، وأرقى منازل الشرف، وأرفع درجات التعبير عن الولاء والانتماء للوطن، وسنظل، شعبا وقيادة، نتذكر بالتقدير والعرفان أبناءنا الذين جادوا بالأرواح والدماء، في ميادين الحق والواجب وساحات الفداء؛ دفاعا عن دولة الاتحاد، وصونا لسيادتها، وحماية لإنجازاتها، ولتظل راية الإمارات عالية خفاقة، ورمزا للقوة والعزة والمنعة.





ستظل دماء شهدائنا أوسمة فخر تزدان بها صدورنا وصدور أبنائنا وأحفادنا، ومنارات تضيء الطريق و نحن نشارك في صنع الخمسين سنة المقبلة من مسيرة دولتنا الاتحادية وسيظل أبناؤهم وذووهم أمانة في أعناقنا، يتعهدهم الوطن بالتقدير والحب، وتتولاهم الدولة بالعناية والرعاية".









محمد بن راشد: عطاء شهدائنا ينبوع خير لا ينضب ومشكاة لا ينطفئ نورها.. وذاكرة وطننا لن تنسى أسرهم

وبحسب "الإمارات اليوم"، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن "ذاكرة وطننا لن تنسى أسر الشهداء والمناقب التي جسدوها وهم يوسدون أبناءهم ثرى الوطن".









وأكد، في كلمة بمناسبة يوم الشهيد، أن ذوي الشهداء أظهروا جدارة الأسرة الإماراتية في تنشئة أبنائها على القيم العليا ومكارم الأخلاق والثوابت الوطنية وضربوا المثل في عمق الإيمان والصبر ورباطة الجأش والوطنية الصادقة.









وأضاف: "أتوجه معكم بالحمد والشكر للمولى سبحانه وتعالى الذي أنعم على وطننا برجال ونساء صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومكننا من الاحتفاء بأبنائنا الذين لبوا النداء وتقدموا وقاتلوا واستشهدوا نصرة للحق وفداء لحرية وطننا وعزته وكرامته وسيادته واستقلاله".









وتابع: "اليوم في اجتماعنا قيادة وشعبا، لتكريم شهدائنا وإحياء ذكراهم يتعمق في يقيننا أكثر، أن مآثرهم لا تعرف خط نهاية، وأن عطاءهم ينبوع خير لا ينضب، ومشكاة لا ينطفئ نورها، فهم حاضرون في كل إنجاز، وشركاء في كل نجاح، وبصمتهم مطبوعة في ضمير كل مواطن ومواطنة، تحفز على الإخلاص والتفاني في خدمة وطننا وشعبنا".









محمد بن زايد: شهداء الوطن رموز خالدة تزين تاريخنا بالمجد والعزة

وبحسب "الإمارات اليوم"، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن "يوم الشهيد" مناسبة وطنية غالية تعزز في نفوسنا الفخر والعزة بصفوة من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الأوفياء، من العسكريين والمدنيين، الذين صدقوا ما عاهدوا الله والوطن عليه، وتساموا فوق الحياة، وسطروا بدمائهم الزكية، في ميادين الشجاعة والشرف داخل الوطن وخارجه، أعظم ملاحم البطولة والفداء التي سجلها التاريخ بمداد من نور في أنصع صفحاته.









وقال في كلمة بمناسبة "يوم الشهيد": "في هذا اليوم المشهود من أيام الإمارات، والمفعم بالدلالات العميقة والمعاني الكبيرة، تتوحد مشاعر المواطنين، كبارًا وصغارًا، وتأتلف قلوبهم، مثلما تتشابك سواعدهم في ميادين العمل الوطني من أجل رفعة الإمارات وتقدمها وريادتها.. نترحم على شهدائنا البواسل، ونحيي ذكراهم العطرة، ونقف إجلالًا أمام تضحياتهم التي لا تضاهيها أي تضحيات، ونعبر عن الامتنان والشكر والعرفان لهم".









إقليم تيجراي يتحدى إثيوبيا ويتوعّد بالرد

وبحسب "البيان"، قال دبرسيون جبرا ميكائيل، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في إثيوبيا، في رسالة نصية لـ"رويترز"، إن قواته ستواصل قتال الحكومة الإثيوبية، وذلك بعد ساعات من إعلان أديس أبابا اكتمال العمليات العسكرية للجيش في الإقليم.









وأضاف في رسالته: "وحشيتهم لن تزيدنا إلا إصرارا على محاربة هؤلاء الغزاة حتى النهاية".









وردا على سؤال من "رويترز" في رسالة نصية عما إذا كان ذلك يعني أن قواته ستستمر في القتال، أجاب دبرسيون: "بالتأكيد. الأمر يتعلق بالدفاع عن حقنا في تقرير المصير".









ولم ترد حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد على ذلك حتى الآن. وفي وقت سابق، قال أبي إن الشرطة تبحث عن قادة الجبهة وإنه سيتم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.









الغموض يلوح في أفق الجزائر بعد شهر على تغيّب الرئيس تبون

وبحسب "البيان"، بعد شهر على نقل عبد المجيد تبون بشكل طارئ إلى ألمانيا للعلاج من فيروس كورونا المستجد، ما زال الغموض يلف الحالة الصحية للرئيس الجزائري، ما يغذي شائعات وتساؤلات حول مسار هذا البلد المغاربي.









وفي بيان صدر في 24 أكتوبر، اكتفت الرئاسة الجزائرية بالإعلان أنّ تبون دخل "طوعيًّا" في حجر لخمسة أيّام عقب الاشتباه في إصابة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا.









وفي 28 أكتوبر، أشارت الرئاسة إلى أنّ تبون نُقل إلى ألمانيا "لإجراء فحوص طبية معمقة، بناء على توصية الطاقم الطبي".









واعتبر الباحث السياسي محمد هناد أنّ "هذا الغياب الطويل بسبب المرض وبروتوكولات الإعلام ذات اللغة الخشبية، يشيران إلى انّ الرئيس مريض فعلًا".









وأضاف: "لكن في حال كان هذا الغياب الطويل يطرح مشكلة، فالسبب لا يقتصر على المرض نفسه، وإنّما في أنّ (هذه) السلطة التي تفتقر إلى ثقافة الدولة وحسن التقدير، تجعل الأمور أصعب مما هي عليه للا شيء، ذلك أنّ الحقيقة تظهر في النهاية دومًا".









وأيقظ غياب الرئيس لدى جزء كبير من الجزائريين ووسائل الإعلام، شبح شغور السلطة الذي لاح إبّان دخول الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة المستشفى مرات عدة في الخارج بعد إصابته بجلطة دماغية في 2013.









وفي حينه، أمسك شقيقه، السعيد، بزمام الحكم وسعى مع فريقه الرئاسي إلى فرض ولاية خامسة للرئيس الاسبق، ما دفع الجزائريين إلى الاحتجاج والتظاهر بدءًا من فبراير 2019. بعد ذلك، استقال عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل 2019 تحت ضغط الشارع والجيش.









نواب ليبيا يتفقون على بنغازي مقرًا للبرلمان ومرحلة انتقالية

وبحسب "الخليج"، أكد أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون بمدينة طنجة المغربية في بيانهم الختامي، أمس السبت، سبع نقاط أساسية بينها أن «المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو بنغازي والاتفاق على عقد جلسة التئام مجلس النواب بمدينة غدامس مباشرة حال العودة لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب وبما يمكنه من أداء استحقاقه على أكمل وجه»، فيما أعلن الجيش الليبي، أمس السبت، أن قوات العمليات الخاصة نفذت «عملية نوعية» في منطقة أوباري بالجنوب الغربي للبلاد، استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي، وتم خلالها اعتقال سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة، ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر.









وشدد النواب في بيانهم في ختام اجتماعاتهم التي تواصلت خلال الفترة من الاثنين الماضي إلى أمس، السبت، على «العزم على المضي قدمًا نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بالمؤسسات كافة والحفاظ على وحدة وكيان الدولة الليبية وسيادتها على كامل أراضيها» مع الاستعداد التام «للتعاطي بإيجابية مع كل مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي، مثمنًا، ما تم إنجازه عبر لجنة 5+5 من خطوات إيجابية».









وأشار البيان إلى «الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب» مع «تأكيد ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه وعلى أهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25-28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن بشأن دور مجلس النواب وعدم خلق جسم موازٍ يسهم في إرباك المشهد».









ولفت البيان إلى «نبذ خطاب الكراهية ودعوة المنابر الإعلامية كافة إلى إعلاء خطاب التصالح والتسامح» و«الدفع في مسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قصرًا وجبر الضرر».









من جهة أخرى، أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، أن قوات العمليات الخاصة نفذت «عملية نوعية» في منطقة أوباري بالجنوب الغربي للبلاد، استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي، وتم خلالها اعتقال سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة، ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر.









أجـزاء مـن أوروبـا تفتقـر إلـى الأطبـاء بسـبب «كـورونا»

وبحسب "الخليج"، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية في تقرير أن دول أوروبا الغربية باتت تشكو من نقص في الأطباء بسبب جائحة كورونا، في وقت دان فيه رئيس الحزب الألماني اليميني القومي «البديل من أجل ألمانيا»، تينو شروبالا «سياسة حالة الطوارئ» التي تقودها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، في التصدي لفيروس كورونا.









وقالت الصحيفة الأمريكية إن العديد من الأطباء غادروا بولندا بحثًا عن وظائف ذات رواتب أفضل في غرب أوروبا، لدرجة أنه عندما قرر أحد الأطباء، ويدعى لوكاش روتنيكي، البقاء، وجد نفسه يعمل لمدة 36 ساعة متتالية.











وقضى الطبيب روتنيكي (36 عامًا)، نحو 74 ساعة على التوالي في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد. وقال إنها أوقات عصيبة، مثل الحرب العالمية الثانية، مضيفًا: «لقد توفي ثلاثة من مرضاي، كان علي العودة إلى المنزل». أما غيره من الأطباء، فقرر النزوح؛ حيث لطالما صدّر الشرق أطباء إلى البلدان الغنية منذ عقود. ومع وجود 238 طبيبًا لكل 100000 شخص، فإن بولندا لديها أدنى نسبة أطباء في الاتحاد الأوروبي، وهو نحو نصف مستوى ألمانيا، التي تدين بنجاحها النسبي في التعامل مع الفيروس لموظفيها الأجانب».





وتتعامل المستشفيات الإيطالية والبريطانية مع «كوفيد- 19» بمساعدة موظفين بولنديين ورومانيين وهنجاريين. واستعدت النرويج وسلوفاكيا وبولندا ورومانيا، للخريف من خلال تخزين أجهزة التنفس الصناعي، لكنهم يفتقرون إلى الأشخاص لتشغيل المعدات.