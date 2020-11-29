المعلمين تطلق مبادرة لتوثيق عقود معلمي المدارس الخاصة.. ونواب: أكثر من ١١٠ آلاف معلم تم تعيين ٢٠٪؜ منهم فقط.. والدولة أعطت بدلات وحوافز ووضعتهم في أولوياتها

- برلمانية: معلمي المدارس الخاصة بأولويات الوزارة وتوثيق عقودهم ضروري
- تعليم النواب تشيد بإطلاق نقابة المعلمين مبادرة توثيق وتسجيل عقود معلمى المدارس الخاصة
- بعد مبادرة النقابة.. برلماني يطالب بتوثيق عقود معلمي المدارس الخاصة
كانت زيادة الرواتب للمعلمين هي القضية الشهيرة والمعتاد سماعها، ومن خلال الدخول فى تفاصيل المشكلات التي تقابلهم، وجدنا قصة معلمي المدارس الخاصة وشكاواهم بمنحهم عضوية النقابة وتأمين الوظيفة بعقد ثابت، هذه كانت المطالب البسيطة لهم بشأن ضمان حقوقهم والعيش بحياة كريمة.
وقد أعلنت نقابة المعلمين عن مبادرة لتوثيق عقود معلمي المدارس الخاصة بالإدارات التعليمية، وقد لاقت المبادرة تأييدا ودعما كبيرا من نواب البرلمان، حيث أوضحوا مزايا حصولهم على العضوية وبنود هذا العقد الذى من شأنه تأمين مستقبل معلمي المدارس الخاصة.
في البداية، أيدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، مبادرة نقابة المعلمين لتسجيل عقود معلمي المدارس الخاصة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت وفق نداءات ومطالبات عديدة من قبل المعلمين، وذلك بسبب سوء الأحوال بمختلف الجوانب، أهمها المادية وحرمانهم من الامتيازات والخدمات العديدة التي تقدمها النقابة.
وأضافت "نصر"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لابد من صياغة عقود تتضمن بنود ملائمة وفقا لأنواع المدارس الخاصة من حيث مستوى الجودة ونوع الاستراتيجية التعليمية القائمة عليها، حيث يتم تحديد الرواتب على هذا الأساس من خلال وضع حد أدنى متوسط لا يقل عن رواتب المدارس الحكومية، لافتة إلى أنه لا يمكننا المقارنة بينهما، فالحكومية تقدم خدمة تعليمية موحدة وعامة.
وعن الشروط والمواصفات الخاصة بالتوثيق والحصول على عضوية النقابة، طالبت عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين بوضع اشتراطات تنظم جودة العملية التعليمية وهي الأولوية الأحق لخريجي كليات التربية مع إمكانية إلحاق خريجي تخصصات الكليات الأخرى بشرط حصوله على الدبلومة التربوية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للمعلم، فضلا عن تقديم الشهادات المعتمدة التي تثبت الكفاءة وصلاحيته للمهنة.
وتابعت النائبة حديثها، قائلة: "هناك عدد من المدارس الخاصة تضع مرتبات من 500 و800 وهذا غير مقبول، كما يتم تعيين المعلمين وفقا للأهواء الشخصية، حيث تمثل نسبة معلمي المدارس الخاصة الذين تم تعيينهم حتى الآن 20% وهي نسبة ضئيلة مقارنة بأعداد المعلمين بالخاصة البالغين حوالي 110 آلاف معلم".
من جانبه، أشاد النائب محمود يحيى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بالدور الإيجابي لنقابة المعلمين وذلك لإطلاقها مبادرة للحث على توثيق عقود معلمي المدارس الخاصة لمنحهم فرصة للحصول على وظيفة ثابتة تعمل على مدهم بإحساس الأمان والطمأنينة تجاه الحياة بالمستقبل القريب، معقبا بأن انتظار مناقشة هذا الأمر دام لفترات طويلة.
وطالب "يحيى"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بضم معلمين المدارس الخاصة وإعطائهم جميع حقوقهم المسلوبة نتيجة زيادة الأطماع الشخصية لمؤسسي تلك المدارس، فضلا عن زيادة الرواتب لتكون ملائمة مع كثرة الأعباء المعيشية، مما يمكنهم من العيش بحياة كريمة ومصدر دخل ثابت شهريا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدة لمساندة المعلمين وتلبي نداءاتهم، وخير شاهد على ذلك قرار الدكتور طارق شوقي بمنح البدلات والساعات الإضافية والحوافز مع استمرار وعوده برفع الرواتب بالقريب العاجل، لافتا إلى أن الدولة على دراية كاملة بمشكلات المعلمين وتضعها على أولويات أجندتها.
وتابع النائب حديثه قائلا: "لما المعلم ياخذ جميع حقوقه وبالتحديد راتب جيد يكفي احتياجاته ده هيساعده يقدم أحسن ما عنده من المعرفة والعلم"، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تعتبر من معوقات العملية التعليمية بمصر.
في السياق نفسه، أعربت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، عن امتنانها بالشكر لنقابة المعلمين وذلك بشأن إطلاقها لمبادرة توثيق عقود معلمين المدارس الخاصة بالإدارات التعليمية، حيث يأتي ذلك حرصا على مصلحتهم وحقوقهم ومحاولة لإغلاق أهم الملفات الخاصة بمشكلاتهم كالرواتب وحفظ الوظيفة.
وقالت "عازر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، يعمل كشعلة من نار تجاه مختلف قضايا التعليم سواء كان ذلك بالنسبة للمناهج الدراسية والطلاب، وأيضا لم يغفل المعلم لإدراكه الكامل بكونه أهم عناصر المنظومة التعليمية، فضلا عن منحه الآونة الأخيرة العلاوات والحوافز، كما تعهد بزيادة الرواتب لمعلمي المدارس الحكومية والخاصة.
وعن توثيق العقود لمعلمي المدارس الخاصة، قالت النائبة، إنه لابد من الاتفاق على بنود تضمن حقوق وكرامة المعلمين، فالحقوق نوعان مادية ومعنوية والجانب النفسي عامل أساسي في التأثير على القدرة الإنتاجية التي تمكنه من استئناف عمله بإتقان، مشددة على وضع راتب عال يقابل الجهد والوقت المقدم ويسمح بالعيش بمستوى معيشي كريم.
ويأتي ذلك بعد إعلان خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن إطلاق مبادرة لتوثيق وتسجيل عقود المعلمين بالمدارس الخاصة في جميع الإدارات التعليمية، إضافة إلى حق الانضمام والحصول على عضوية النقابة لتمتعهم بالامتيازات والخدمات التي تقدمها النقابة مثل قرض الزواج بدون فائدة البالغ قيمته 15 ألف جنيه، والتأمين الاجتماعي الخاص بسن التقاعد عن المهنة وغيرها من الخدمات.
ونوه "الزناتي" إلى وجود حالة من التقاعس الإداري تسيطر على المدارس الخاصة، حيث يتم إغفال وإهدار حقوق المعلمين بها، فهي أغلب الوقت لا ترسل طلبات التعيين إلا بنسبة ضئيلة جدا ومن المرجح أن التوثيق يتم وفقا لرغبة المدرسة فقط وليس الأخذ في الااعتبار بحتمية التعيين، لافتا إلى أن ذلك من أبسط حقوق المعلم.
وفي ظل عدم تطبيق لائحة مالية بالمدارس الخاصة تنظم الأمور، أوضح الزناتي أن السبب وراء ذلك هو غياب الرقابة من قبل وزارة التربية والتعليم، فلابد من عمل رخصة ممارسة المهنة والتصديق عليها وفق مواصفات وشروط معينة من الجهات المعنية، وذلك لضمان حقوق المعلمين.