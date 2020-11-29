المعلمين تطلق مبادرة لتوثيق عقود معلمي المدارس الخاصة.. ونواب: أكثر من ١١٠ آلاف معلم تم تعيين ٢٠٪؜ منهم فقط.. والدولة أعطت بدلات وحوافز ووضعتهم في أولوياتها

برلمانية: معلمي المدارس الخاصة بأولويات الوزارة وتوثيق عقودهم ضروري

تعليم النواب تشيد بإطلاق نقابة المعلمين مبادرة توثيق وتسجيل عقود معلمى المدارس الخاصة

بعد مبادرة النقابة.. برلماني يطالب بتوثيق عقود معلمي المدارس الخاصة









كانت زيادة الرواتب للمعلمين هي القضية الشهيرة والمعتاد سماعها، ومن خلال الدخول فى تفاصيل المشكلات التي تقابلهم، وجدنا قصة معلمي المدارس الخاصة وشكاواهم بمنحهم عضوية النقابة وتأمين الوظيفة بعقد ثابت، هذه كانت المطالب البسيطة لهم بشأن ضمان حقوقهم والعيش بحياة كريمة.









وقد أعلنت نقابة المعلمين عن مبادرة لتوثيق عقود معلمي المدارس الخاصة بالإدارات التعليمية، وقد لاقت المبادرة تأييدا ودعما كبيرا من نواب البرلمان، حيث أوضحوا مزايا حصولهم على العضوية وبنود هذا العقد الذى من شأنه تأمين مستقبل معلمي المدارس الخاصة.











في البداية، أيدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، مبادرة نقابة المعلمين لتسجيل عقود معلمي المدارس الخاصة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت وفق نداءات ومطالبات عديدة من قبل المعلمين، وذلك بسبب سوء الأحوال بمختلف الجوانب، أهمها المادية وحرمانهم من الامتيازات والخدمات العديدة التي تقدمها النقابة.









وأضافت "نصر"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لابد من صياغة عقود تتضمن بنود ملائمة وفقا لأنواع المدارس الخاصة من حيث مستوى الجودة ونوع الاستراتيجية التعليمية القائمة عليها، حيث يتم تحديد الرواتب على هذا الأساس من خلال وضع حد أدنى متوسط لا يقل عن رواتب المدارس الحكومية، لافتة إلى أنه لا يمكننا المقارنة بينهما، فالحكومية تقدم خدمة تعليمية موحدة وعامة.









وعن الشروط والمواصفات الخاصة بالتوثيق والحصول على عضوية النقابة، طالبت عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين بوضع اشتراطات تنظم جودة العملية التعليمية وهي الأولوية الأحق لخريجي كليات التربية مع إمكانية إلحاق خريجي تخصصات الكليات الأخرى بشرط حصوله على الدبلومة التربوية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للمعلم، فضلا عن تقديم الشهادات المعتمدة التي تثبت الكفاءة وصلاحيته للمهنة.









وتابعت النائبة حديثها، قائلة: "هناك عدد من المدارس الخاصة تضع مرتبات من 500 و800 وهذا غير مقبول، كما يتم تعيين المعلمين وفقا للأهواء الشخصية، حيث تمثل نسبة معلمي المدارس الخاصة الذين تم تعيينهم حتى الآن 20% وهي نسبة ضئيلة مقارنة بأعداد المعلمين بالخاصة البالغين حوالي 110 آلاف معلم".









من جانبه، أشاد النائب محمود يحيى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بالدور الإيجابي لنقابة المعلمين وذلك لإطلاقها مبادرة للحث على توثيق عقود معلمي المدارس الخاصة لمنحهم فرصة للحصول على وظيفة ثابتة تعمل على مدهم بإحساس الأمان والطمأنينة تجاه الحياة بالمستقبل القريب، معقبا بأن انتظار مناقشة هذا الأمر دام لفترات طويلة.









وطالب "يحيى"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بضم معلمين المدارس الخاصة وإعطائهم جميع حقوقهم المسلوبة نتيجة زيادة الأطماع الشخصية لمؤسسي تلك المدارس، فضلا عن زيادة الرواتب لتكون ملائمة مع كثرة الأعباء المعيشية، مما يمكنهم من العيش بحياة كريمة ومصدر دخل ثابت شهريا.









وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدة لمساندة المعلمين وتلبي نداءاتهم، وخير شاهد على ذلك قرار الدكتور طارق شوقي بمنح البدلات والساعات الإضافية والحوافز مع استمرار وعوده برفع الرواتب بالقريب العاجل، لافتا إلى أن الدولة على دراية كاملة بمشكلات المعلمين وتضعها على أولويات أجندتها.









وتابع النائب حديثه قائلا: "لما المعلم ياخذ جميع حقوقه وبالتحديد راتب جيد يكفي احتياجاته ده هيساعده يقدم أحسن ما عنده من المعرفة والعلم"، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تعتبر من معوقات العملية التعليمية بمصر.









في السياق نفسه، أعربت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، عن امتنانها بالشكر لنقابة المعلمين وذلك بشأن إطلاقها لمبادرة توثيق عقود معلمين المدارس الخاصة بالإدارات التعليمية، حيث يأتي ذلك حرصا على مصلحتهم وحقوقهم ومحاولة لإغلاق أهم الملفات الخاصة بمشكلاتهم كالرواتب وحفظ الوظيفة.









وقالت "عازر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، يعمل كشعلة من نار تجاه مختلف قضايا التعليم سواء كان ذلك بالنسبة للمناهج الدراسية والطلاب، وأيضا لم يغفل المعلم لإدراكه الكامل بكونه أهم عناصر المنظومة التعليمية، فضلا عن منحه الآونة الأخيرة العلاوات والحوافز، كما تعهد بزيادة الرواتب لمعلمي المدارس الحكومية والخاصة.









وعن توثيق العقود لمعلمي المدارس الخاصة، قالت النائبة، إنه لابد من الاتفاق على بنود تضمن حقوق وكرامة المعلمين، فالحقوق نوعان مادية ومعنوية والجانب النفسي عامل أساسي في التأثير على القدرة الإنتاجية التي تمكنه من استئناف عمله بإتقان، مشددة على وضع راتب عال يقابل الجهد والوقت المقدم ويسمح بالعيش بمستوى معيشي كريم.









ويأتي ذلك بعد إعلان خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن إطلاق مبادرة لتوثيق وتسجيل عقود المعلمين بالمدارس الخاصة في جميع الإدارات التعليمية، إضافة إلى حق الانضمام والحصول على عضوية النقابة لتمتعهم بالامتيازات والخدمات التي تقدمها النقابة مثل قرض الزواج بدون فائدة البالغ قيمته 15 ألف جنيه، والتأمين الاجتماعي الخاص بسن التقاعد عن المهنة وغيرها من الخدمات.









ونوه "الزناتي" إلى وجود حالة من التقاعس الإداري تسيطر على المدارس الخاصة، حيث يتم إغفال وإهدار حقوق المعلمين بها، فهي أغلب الوقت لا ترسل طلبات التعيين إلا بنسبة ضئيلة جدا ومن المرجح أن التوثيق يتم وفقا لرغبة المدرسة فقط وليس الأخذ في الااعتبار بحتمية التعيين، لافتا إلى أن ذلك من أبسط حقوق المعلم.









وفي ظل عدم تطبيق لائحة مالية بالمدارس الخاصة تنظم الأمور، أوضح الزناتي أن السبب وراء ذلك هو غياب الرقابة من قبل وزارة التربية والتعليم، فلابد من عمل رخصة ممارسة المهنة والتصديق عليها وفق مواصفات وشروط معينة من الجهات المعنية، وذلك لضمان حقوق المعلمين.