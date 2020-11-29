الصحف السعودية اليوم.. تراجع إصابات كورونا بالمملكة.. ترامب يتلقى ضربة قاضية في ولاية بنسلفانيا.. الجيش الإثيوبي يعلن دخول عاصمة إقليم تيجراي.. وعمليات تهريب للآثار السورية بأيدي ضباط أتراك

الصحة السعودية: 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 401

ترامب: سنستأنف الدعوى في نتائج انتخابات بنسلفانيا

هل يرد نظام خامنئي على اغتيال الأب الروحي للبرنامج النووي ؟

بايدن يعيّن أعضاء جددًا بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا

عبير موسي: لا حوار مع "الإخوان"

المرصد السوري يكشف عن عمليات تهريب للآثار السورية نفذها ضباط أتراك











سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الأحد، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المتعلقة بفيروس كورونا.











في الشأن المحلي، ذكرت صحيفة "عكاظ"، أن وزارة الصحة السعودية، أفادت بتسجيل 220 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، ليصبح عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة 356.911 حالة، من بينها 5.018 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 675 حالة حرجة.









كما تم تسجيل 401 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 346.023 حالة. فيما بلغ عدد الوفيات 5870 حالة، بإضافة 13 حالة وفاة جديدة، كما تم إجراء 36.709 فحوصات مخبرية جديدة.









عربيًا، ذكرت صحيفة "عكاظ"، أن رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى، شددت على رفض الحوار مع جماعة الإخوان.









وقالت من مقر الاعتصام: "لا حوار مع من جعل الإرهاب يتغلغل في الجبال، ودمر الشباب وضرب أسس الاقتصاد وخرب المالية العمومية".









وأكدت أنها ستواصل «اعتصام الغضب»، الذي أطلقته قبل 11 يومًا ضد التساهل مع الحركات المتطرفة، ومن أجل دفع الدولة إلى التحرك.









أما صحيفة "الوئام"، فقالت إن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ذكر أن ضباطا في الجيش التركي هربوا الآثار السورية في محافظة إدلب.









واتهم المرصد السوري ضباطا في الجيش التركي بالتورط في تهريب الآثار، لافتًا إلى أنهم نقلوها إلى جهات مجهولة.









وفي الشأن العالمي، قالت صحيفة "الرياض"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه سوف يستأنف الدعوى في بنسلفانيا، مشيرا إلى وجود عمليات احتيال وممارسات غير شرعية في فرز أصوات الناخبين بالولاية.









وغرد ترامب عبر صفحته بموقع "تويتر" في وقت متأخر من مساء السبت: "عدد بطاقات الاقتراع التي تعترض عليها حملتنا في بنسلفانيا أكبر بكثير من الفرق الذي يبلغ 81 ألف صوت. هذا ليس قريب من ذلك الرقم حتى. يشكل الاحتيال وانعدام الشرعية جزءا كبيرا من القضية".









ورفضت محكمة استئناف اتحادية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية في وقت سابق السبت طعنا قدمه ترامب في إطار دعوى قضائية يزعم فيها حدوث تزوير ضخم لأصوات الناخبين. وقالت المحكمة إن مزاعم التزوير الصادرة عن حملة ترامب "ليس لها أي أساس".









ومن "عكاظ"، يرى بعض الخبراء أن مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، في كمين قرب طهران أمس الأول، الجمعة، سيفجر مواجهة بين إيران وأمريكا من جهة، وإيران وإسرائيل من جهة أخرى، في الأسابيع الأخيرة من فترة الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته، بعد اتهام طهران جهاز الموساد باغتيال "الأب الروحي" للبرنامج النووي الإيراني، والعقل المدبر لبرنامج سري لقنبلة نووية.









كما سيعمل على تعقيد العلاقة المستقبلية بين طهران وإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي يسعى لإحياء الوفاق الذي كان بين طهران وواشنطن خلال رئاسة باراك أوباما والعودة لتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني.









فيما ذكرت صحيفة "سبق"، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أعلن تعيين أعضاء جدد في المجلس الاستشاري الانتقالي لفيروس كورونا.









وأوضح بايدن؛ في بيان صادر عن مكتبه، أنه سيساعد فريق خبراء الصحة العامة على الاستعداد لتنفيذ استجابة قوية وحازمة لاحتواء الفيروس.









ويشترك في رئاسة المجلس الاستشاري لفيروس كورونا في الولايات المتحدة كل من: الدكتور ديفيد كيسلر، والدكتور فيفيك مورثي، والدكتور مارسيلا نونيز سميث.









ومن الصحيفة ذاتها، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن القوات الحكومية دخلت أمس السبت إلى مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي المتمرد.









من ناحية أخرى، ذكر رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال برهانو جولا، أن القوات الحكومية تسيطر على عاصمة الإقليم بالكامل.