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رياضة

ممثل "كيما أسوان" أول الحضور في الجمعية العمومية غير العادية .. صور

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:21 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
حضر المهندس عصام خضر ممثل نادي كيما أسوان، فعاليات الجمعية العمومية غير العادية الاتحاد الكرة وقام بالتسجيل في الكشوف الرسمية.

وتجري اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني، اليوم الأحد، مراسم الجمعية العمومية غير العادية في فندق الماسة بمدينة نصر من أجل مناقشة البنود المقرر تعديلها في لائحة النظام الأساسي.

ويشترط لاكتمال النصاب القانوني فى اليوم الأول لفعاليات الجمعية العمومية غير العادية أن يتواجد النصف + 1 وحضور 48 ممثلاً للأندية في الجمعية العمومية.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن الاعتراضات التي أبداها مسئولو الأندية من ممثلي الجمعية العمومية الغير عادية جاءت على النحو التالي:

1- الاعتراض على البند رقم ١١ و١٧ و ١٨ من بنود اللائحة.

2-الاعتراض على التصنيف الجديد للأندية بدءا من الموسم القادم حيث ترغب الجبلاية في زيادة عدد ممثلي الجمعية العمومية من 96 إلى 104 بحيث يتم اختيار ١٨ ناديا من الدوري الممتاز و٣٦ من القسم الثاني و٣٦ من القسم الثالث و٥ من الدرجة الرابع و٣ من دورى الكرة النسائية و3 من دوري الشاطئية و3 من دوري الصالات.

3- الاعتراض على منح مجلس الإدارة فصل وإيقاف عضو من أعضاء الجمعية العمومية.

لفت إلى أنه من المقرر قيام أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع المزمع انعقاده بعد قليل رفض البنود سالفة الذكر إلى جانب طرح العديد من المقترحات تمهيدا لمناقشتها في الجمعية العمومية الطارئة اليوم الأحد والإثنين.

وينشر "صدى البلد" أبرز ٧ بنود من لائحة النظام الأساسي التي أرسلها الفيفا إلى خماسية الجبلاية:

١- يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل.

٢- يتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أي بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل.

٣- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدي أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات على منصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.

٤- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس.

٥- بند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأى مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها في اللائحة والتي لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضي والإعلام الرياضي ووكلاء اللاعبين وغيرها.

٦- إلغاء مجالس إدارة المناطق، والاكتفاء بتعيين مدير تنفيذي لكل منطقة.

٧ - منع العنصرية في الملاعب وتفعيل العلاقات الدولية بين الاتحادات.
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