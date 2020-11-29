جامعة عين شمس: توزيع أسطوانات مدمجة للمقررات الدراسية بدلا من الكتب.. الانتهاء من اختبارات الميدتيرم.. والاستعداد لامتحانات نهاية الفصل وسط إجراءات احترازية مشددة

اليوم.. تسليم أسطوانات المقررات الدراسية للمستوى الخامس بـ آداب عين شمس

علوم عين شمس: نطبق العزل على ورق الاختبارات لضمان سلامة المصححين

تربية نوعية عين شمس: نعد أكبر "خيمة" استعدادا لامتحانات التربية العملية

تستعد كليات جامعة عين شمس للانتهاء من امتحانات "الميدتيرم" وبدء امتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد رفع جميع المقررات الدراسية وبنوك الأسئلة بالمنصات الإلكترونية وتوزيع أسطوانات مدمجة للمناهج على الطلاب بدلا من الكتب المطبوعة لرفع كاهل العبء على الأهالي من استغلال المكتبات، واتخاذ جميع الإجراءات الوفائية ضد فيروس كورونا المستجد والاستعداد لأى موجة جديدة وتطبيق نظام التعليم الهجين بشكل كامل من عبر الإنترنت ومن داخل المنازل في حالة أي مستجدات.





ويرصد موقع "صدى البلد" استعدادات الكليات للاختبارات وأشكالها وآلية عمل توزيع الأسطوانات المدمجة:





وقالت الدكتورة حنان كامل، وكيل شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، إن كلية الآداب من أكثر الكليات الحريصة على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على صحة الطلاب وللحد من انتشار العدوى بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

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وأضافت "كامل"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الكلية تعمل اليوم على توزيع أسطوانات المقررات الدراسية للمستوى الخامس بأقسام الكلية.





ولفتت إلى أن التسليم سيكون عن طريق إيصال المصروفات المدفوعة عبر شئون الطلاب الخاصة بالكلية والتي تشير إلى سداد الطالب بكل مستحقاته.

وأكدت وكيل شئون آداب عين شمس أن إدارة الكلية نظمت الطلاب حسب كل قسم، حيث يستلم كل طالب من مكان مخصص، وذلك للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، مشيرة إلى مد عدد ساعات عمل شئون الطلاب لتسليم أكبر عدد ممكن من الطلاب هذه الأسطوانات وتقليل التجمعات.





وأوضحت أنه أيضا اليوم هو أول أيام امتحانات الميدتيرم للفرقة الخامسة، ناصحة الطلاب بسرعة التوجه لدفع المصروفات حتى لا تواجههم مشاكل في أداء الامتحانات واستلام أسطوانات المقررات الدراسية.





وعلى هذا الصعيد، قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن كلية العلوم أولى الكليات التي تستعد لاستقبال للموجة الثانية من فيروس كورونا، بالاستعدادت للازمة من رفع المقررات الدراسية وبنوك الأسئلة بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية وتجهيز امتحانات الفصل الدراسي بنظام الاختبار الإلكتروني.









وأضاف رجاء لـ"صدى البلد" أن الكلية تستعد لامتحانات الجزء الثاني من الميتدتيرم في غصون الأسبوع المقبل، باتخاذ الإجراءات الوقائية التي تتمثل في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة بأجهزة الكواشف الحرارية والتعقيم المستمر لقاعات التدريس.









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وأكد عميد علوم عين شمس، مد ساعات عمل المعامل الخاصة بالكلية إلى الساعة السابعة مساء بدلا من الخامسة مساءً، لاستقبال أكبر عدد ممكن من الطلاب وتقليل الأعداد بالداخل بالامتحانات العملية، لافتًا إلى أن الكلية اعتمدت امتحانات "البابل شيت" لتسهيل عملية أداء الامتحانات على الطلاب وتقليل وقته إلى ساعة فقط بدلا من ساعتين.





وقال إن الكلية تعمل بنظام العزل الصحي لورق الاختبارات بعد كل مادة، لضمان سلامة الورق والحفاظ على المصححين ضد أي عدوى.







وفى هذا الإطار، قال الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إن الكلية تتخذ كل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك للحد من انتشار العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والحفاظ على صحتهم.





وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الكلية تستعد لامتحانات التربية العملية بمنتصف ديسمبر، وذلك عن طريق إعداد قاعات التدريس وتعقيمها المستمر والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، حيث تصل المسافة بين كل طالب وآخر الى متر وبعض السنتيمترات.









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وأشار إلى استغلال المنطقة الفارغة من حرم الجامعة لبناء "خيمة" بمساحة أكبر لتوزيع الطلاب بالامتحانات العملية التي تحتاج إلى عدد ساعات عمل أكبر، مؤكدًا عدم وجود نظام للساعات المعتمدة بالكلية مما لا يحتاج إلى امتحانات الميدتيرم.