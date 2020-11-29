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أخبار العالم

المحكمة العليا في بنسلفانيا ترفض دعوى ترامب بوقوع مخالفات خلال الانتخابات

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، دعوى قضائية جديدة تقدمت بها حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، تتحدث عن حدوث مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن الشكوى كانت تطالب إما بإبطال التصويت عبر البريد، أو إلغاء التصويت بكامله من أجل أن يُترَك لمشرعي الولاية قرار اختيار الفائز.

ورفضت المحكمة هذين الطلبين، ووصفت الطلب الثاني بأنه "مفاجئ"، معتبرة أنه يهدف إلى "حرمان 6,9 ملايين شخص من الذين صوتوا في ولاية بنسلفانيا، مِن أصواتهم" التي أدلوا بها.

وأوضحت أن الشكوى المقدمة تطعن بقانون أُقِر عام 2019 ويتعلق بإدخال التصويت عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، إذ أنها اعتبرت أن القانون غير دستوري.

وقال القضاة في حكمهم إن الطعن في هذا القانون جاء متأخرا، في الوقت الذي أصبحت فيه نتيجة الانتخابات واضحة على ما يبدو.

يشار إلى أن الرئيس المنتخب جو بايدن فاز في ولاية بنسلفانيا بفارق 81 ألف صوت، ويبدد رفض المحكمة احتمال حدوث تغيير في نتائج الانتخابات بالولاية.

وكانت ولاية بنسلفانيا صادقت على فوز بايدن في 24 وفمبر، لكن هذه الشكوى الجديدة سعت أيضا إلى الطعن في هذا القرار.
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