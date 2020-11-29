متحدثا عن تجربة مصر.. سفيرنا في أكرا يشارك في إحياء اليوم العالمي للإيدز

شــاركَ السفيــر عمــاد حنـــا سفيــر مصــر في غانا في إحيــاء "اليــوم العالمــي للإيـدز" والـذي نَظَمَــهُ برنامج الأمـم المُتحـدة المُشتــرك لمُكافحــة فيــروس نقـص المناعــة المُكتسبــة بحضور "أمينـة محمــد" نائـب سكرتيــر عـــام الأمـــم المُتحــدة، ورؤساء وممثلي المكاتب الإقليمية التابعة للأمم المُتحدة والوكالات الدولية المُتخصصة في العاصمة أكرا، وعدد من الأطفال المُصابين بالفيروس ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.





وألقى السفيــر حنــا كلمةً بهذه المناسبة، أشادَ فيها بالدور الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة في مكافحة مرض نقص المناعة المُكتسبة ومنع التمييز ضده، داعيًا المُجتمعات الأفريقية للتضامن في مواجهة هذا الفيروس، كما دعا المصابين به إلى تحدي المرض والتعايُش معهُ بما يُمّكنهم من أن يكونوا أفــرادًا فاعليـن في المُجتمعات المُنتمين إليها.





وتنـــاولَ السفيــر حنــا في حــواره مع المُشاركين تجربــةَ مصر الفريدة في مكافحة الإيدز، وذلك بالتعــاون مع برنامج الأمم المتحــدة المُشتــرك لمكافحة الإيــدز، باعتمادها خطة جــادة للقضاء على الفيروس بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك عبرَ تكثيف برامج وجهود التـرصُد الفعّـــال والتوعيــة بمراكــز المشـورة للمصابين بالمــرض والفحــص الاختياري.





وأشارَ حنـا إلى مُشاركة مصر أيضًا في برنامج الأمم المتحدة الساعي لتنسيق الجهود المُشتركة لضمان الوقاية من فيروس الإيدز، والذي يهدف لتحقيق التــزام وطنيّ بثلاثـة "أصفار": صفر إصابات جديدة بالفيروس، صفر تمييز ضد المصابين، وصفر وفيــات مرتبطة بالمرض، مع توفير مجموعات دعمٍ اجتماعي وجلسات تثقيف علاجي ودوائي للمصابين وذويهم بهدف الفَهم الجيد للمـــرضِ وطرق التعامُلِ معه، حيثُ تُصَنَفُ مصرُ ضمن أقــل دول العالم إصابةً بالفيروس. وقد أثنى الحضور في أحاديثهم مع السفير على جهود مصر في مكافحة الفيروس والارتقاء بالصحة العامة للمواطن عبــر ما يُتابعونه من مبادراتٍ للدولة في هذا الإطــار.





واليومَ العالمى للإيدز منصةٌ مهمةٌ لتسليطِ الضوءِ على دورِ المجتمعاتِ لدعمِ زيادةِ الوعى بالمرضِ والفئاتِ الأكثرِ عرضةً، فهناكَ حاجةٌ ماسةٌ إلى زيادة تعبئة المجتمعاتِ لمواجهة الحواجزِ التى تَحُولُ دونَ تقديمِ الخدماتِ لتلكَ الفئاتِ والحدِّ من الوصمِ والتمييزِ، والدورَ القوِى الذى تلعبُهُ المجتمعاتُ مطلوبٌ أكثرَ من أى وقتٍ مضى لضمانِ بقاءِ الإيدز على جدول الأعمال السياسى، واحترامِ حقوقِ الإنسان.





وتقدم منظمةُ الصحةِ العالمية دعمًا قويًا ومستمرًا للحكومة المصرية فى الاستجابة الوطنية لمكافحة مرض الإيدز منذُ اكتشافِ الحالةِ الأولى فى مصر، كما تقومُ بتوجيهِ الاستجابة الصحية المصرية لتكونَ فى سياقِ الأولوياتِ العالمية فى مكافحةِ فيروس نقصِ المناعة البشرى ومرضِ الإيدز؛ وذلك لتتماشى مع أهدافِ الأمم المتحدة للتنميةِ المستدامة 2030 وكذلك الأهدافِ الإنمائية والإعلانِ السياسى لعام 2016 بشأن الإيدز والاجتماع الرفيعِ المستوى لعام 2016.