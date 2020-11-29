محمد الدسوقى: اهتمام كبير من الدولة بتطوير العشوائيات .. شاهد

قال محمد الدسوقى مهندس مشروع عين الصيرة وسور مجرى العيون، إن الدولة بجميع قياداتها تهتم اهتماما كبيرا وملحوظا بتطوير جميع المناطق العشوائية الموجودة فى مصر، ومن ضمن المناطق العشوائية، التى يتم تطويرها بمصر هى عين الصيرة وسور مجرى العيون ومثلث ماسبيرو.





وأضاف محمد الدسوقى خلال حواره ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن بحيرة عين الصيرة كانت عبارة عن منطقة مخلفات ومكان للحيوانات الضالة وغير لائقة للعين، إلى جانب وجودها بجوار المتحف القومى للحضارة .





وأشار إلى أننا بدأنا بالتطوير فيها ، خاصة لوجود مجموعة من السكان فى منطقة غير أدمية ، فبالتالى تم تحويلهم لمساكن آدمية وتم عمل عملية تطوير وتنظيف المنطقة بالكامل .





وتابع أن بحيرة عين الصيرة تم إزالة حوالى أكثر من 230 ألف متر مكعب من المخلفات منها، وكل ذلك فى وقت قياسي جدًا ، ومن ثم تم عمل عملية تكرير وتوسعة للبحيرة .





وأكد أ ن رئيس الوزراء والإسكان كانوا معنا وتابعونا لحظة بلحظة، واهتموا بالعديد من المشاريع القومية التى تقوم بتنفيذها، فى البحيرة عبارة عن مناطق كبيرة من الحضارة والتاريخ الديني الغير عادى، مشيرًا إلى أن المتحف القومى للحضارات بجوار المنطقة العشوائية، فكان لابد من تطويرها للحفاظ على المنظر العام أيضًا.





وفى سياق آ خر ، وتابع، أنه بالرغم من أن مدة المشروع 18 شهرا إلا أننا على نهاية العام الجاري سيتم الانتهاء منه بشكل كامل، مؤكدا أننا لدينا غرف للعزل في حالة حدوث أي حالة طارئة، بالإضافة لماكينات التعقيم التي كانت موجودة بالموقع.





واستكمل، أنه بعد نقل المخلفات من بحيرة الصيرة بدأنا في العمل في المشروع الثاني أعمال اللاند سكيب وهي عبارة عن ممشى سياحي حول البحيرة بطول حوالي 2 كيلو متر، فضلا عن وجود مجموعة من النافورات المضيئة داخل البحيرة ومسرح مكشوف ومنطقة مطاعم وساحة شاي داخل الجزيرة يتخللها كوبري.