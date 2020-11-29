للتهرب من دفع النفقة .. تفاصيل حبس الأب سارق جثة ابنته بالدقهلية



وأجري فريق من النيابة العامة المعاينة التصويرية للواقعة، وانتقلت إلي مقابر القرية، حيث استخرجت الرفات من المكان الذي أرشد عنه والد الطفلة، وأمرت بدفن رفات الطفلة المتوفاة في مقابر أسرتها .





وقررت النيابة إخلاء سبيل كل من الأم، و ووالدها وشقيقها، ضمان محل إقامتهم



وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمى اللامديد من محمد حامد السعيد حامد 33 عاما عامل زراعى ومقيم قرية كفر سنجاب التابعة للمركز يفيد بأنه حال توجهه لزيارة كريمته المتوفاة وتدعى بسملة 4 أعوام بمقابر القرية فوجئ بكسر باب المقبرة وعدم وجود جثتها.



فيما اتهم المبلغ كلا من طليقته والدة الطفلة وتدعى مروة الشرقاوى السيد مجاهد 31 عاما ربة منزل ووالدها 60 عاما صياد وشقيقها أحمد 18 عاما عامل وخالها محمد احمد على 33 عاما عامل بأنهم وراء اختفاء الجثة.



بتشكيل فريق بحث تبين أن الطفلة توفيت منذ فترة حال تواجده وزوجته آنذاك بمسكنها قبل طلاقهما وقررا وقتها أنهما عندما توجها لإيقاظها فوجئا أنها توفيت وقرر مفتش الصحة وقتها بعدم وجود شبهة جنائية ثم عقب ذلك حدثت خلافات بينهما لعدم قيامه بالإنفاق عليها والزواج من أخرى وتم طلاقهما عقب ذلك ووجود قضايا متداولة بينهما صدور عدة أحكام قضائية لصالحها ضده.



كما تبين من التحريات أيضا أن المبلغ توجه وعدل عن أقواله فى محضر وفاة نجلته واتهم طليقته بالإهمال والتسبب فى وفاة نجلتهما بدعوى تناولها مادة سامة عن طريق الخطأ يستخدمها والد زوجته فى الصيد.



بتطوير مناقشة المبلغ أقر بارتكاب واقعة اختفاء جثة نجلته وانه قام بكسر باب المقبرة فجر يوم تقديم بلاغه واستخراج رفات نجلته وتوجه بها إلى ترعة مجاورة للمقابر ودفنها على شط الترعة نكاية فى طليقته وأهليتها لإلصاق الاتهام بهم لسابقة قيامه واتهامه لهم بالتسبب فى وفاتها وإجبارهم عن التنازل على القضايا المحررة ضده والصادر فى بعضها أحكام ضده.



بإرشاد المتهم أمكن العثور على مكان إخفاء رفات الطفلة وتم تعيين الحراسة اللازمة على المكان لحين معاينة النيابة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3233 لسنة 2020 إدارى مركز تمى الامديد واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



