مؤلفة "ليالي شهر زيزي": ثقافة الكتاب لم تنته في عصر التكنولوجيا "فيديو"

قالت الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، هديل غنيم، صاحبة كتاب "ليالي شهر زيزي"، الفائز بجائزة مجلس اليافعين، بمعرض الشارقة للكتاب، إن ثقافة الكتب لم تنته، في عصر التكنولوجيا، ومازال الأطفال يعتمدون على الحدوتة والحكاية.





وأضافت الكاتبة المختصصة في أدب الطفل، عبر "زووم" ، للقناة الأولى المصرية ، أن كتابها موجود في جميع المكتبات والمعارض، وهو بغرض التسلية، موضحة أن سبب بعد الأطفال عن الكتاب ، هو ارتباطه بشكل وثيق بالدراسة.





وأشارت مؤلفة كتاب "ليالي شهر زيزي" إلى أنها استوحت فكرة الكتاب من "ألف ليلة وليلة"، والتي تعد تراث أدبي وعربي.





قال السيد أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إن إقامة معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 39 رغم جائحة كورونا، جاء بتوجيهات من الشيخ السلطان " محمد القاسمي " عضو المجلس الأعلى لهيئة الشارقة.





وأضاف " أحمد العامري " في مداخلة هاتفية على فضائية " القناة الأولى "، أن أهمية إقامة هذا المعرض تعود إلى محاولة إنقاذ صناعة النشر على مستوى الوطن العربي بشكل خاص، وعلى مستوى العالم بشكل عام.





وتابع رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن معرض الشارقة للكتاب هو أول معرض دولي تجاري يقام على مستوى العالم بعد ظهور جائحة كورونا ، حيث إنه يجمع بين الشعوب، ويوضح أهمية الكتاب والقراءة في بناء العقل والإنسان على مستوى العالم.





وأشار إلى أن المشاركة المصرية تدل على قوة وصناعة النشر بجمهورية مصر العربية ، أيضًا لقوة الكلمة المقروءة في مصر ، لما لها من أهمية في القراءة وتعزيز رسالة الثقافة والكتاب على مستوى العالم.





وأوضح " العامري"، أن المعرض هو دليل على الترابط بين شعوب العالم من حيث الثقافة والكلمة المقروءة ، مؤكدًا أن المشاركة المصرية من أهم المشاركات على مدار تاريخ معرض الشارقة الدولي للكتاب ، وهناك أكثر من 202 دار نشر من جمهورية مصر العربية تشارك في دورة هذا العام.