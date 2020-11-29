ننشر تقرير اللجنة الخاصة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

وكان مجلس الدولة، قد انتهى من مراجعة وإدخال تعديلاته على اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمقرر عرضها على الجلسة العامة للمجلس، الأحد.









و تعرض التعديلات في نسختها الأخيرة اليوم علي الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي ستصدر بقانون حسبما أقرت النصوص الدستورية.





و كانت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس قد نظرت خلال اجتماعها، أمس، السبت، ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والبالغ عددها 6 ملاحظات، وكذا مقترحات الأعضاء في شأن مشروع اللائحة وذلك بحضور مقدميها.





ووافقت لجنة اعداد اللائحة الداخلية للشيوخ على ملاحظات قسم الفتوى و التشريع بمجلس الدولة ، ووافقت على حذف المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية ، والتي تقضي بأن لمجلس الشيوخ أن يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور .





ووافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الاجتماع علي حذف المادة مؤكدا أن المجلس صاحب الاختصاص في تحديد صلاحياته وفقا للدستور ولا تحتاج إلى نص في اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأي أخر في هذا الصدد حيث رأي أنه لا غضاضة في الإبقاء عليها.





وأخذت اللجنة برأي مجلس الدولة في المادة الأولي بإضافة عبارة بأن مجلس الشيوخ مجلس نيابي يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من الاختصاصات المقررة بالدستور واللائحة المرافقة في إطار التعاون والتنسيق مع الغرفتين.

ولفتت اللجنة إلي أن لجنة إعداد اللائحة تمسكت بصياغة المادة 262 والتي تقضي بأن مجلس الشيوخ مجلس مستقل وأن تدرج موازنته رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة.





وتعلقت المواد التي شهدت ملاحظات من قسم التشريع، المادة المنظمة لإجراءات فصل الملكية في أسهم وحصص الشركات، وموازنة المجلس.





وكان اجتماع لجنة إعداد لائحة الشيوخ المنعقد اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد شهد مناقشة 6 ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة علي مشروع اللائحة الداخلية للمجلس في شأن المواد (1)، (5)، (25)، (230)، (240)، (262)، والخاصة بتعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، فضلا عن المادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس في دعوة مكتب المجلس اجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية.





و كان المستشار محمود اسماعيل عتمان الامين العام لمجلس الشيوخ قد اعرب عن أمله في أن ينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع لائحة مجلس الشيوخ في جلسة المجلس المقرر عقدها غدا مشيرًا في الى ان ان مواد مشروع اللائحة بلغت ٢٩٢ مادة وسيتم توزيع المشروع على اعضاد المجلس هذه الليلة عبر ال ( واتس اب) ومعها التقرير الذي اعدته لجنة إعداد اللائحة والتى انهت عملها اليوم بعد اجتماع دام ٦ ساعات متواصلة





وقال المستشار عتمان أن اللجنة كان لديها ٢٥ اقتراح بالتعديل من الأعضاء تم العدول عن معظمها وبقي عدة اقتراحات تمت مناقشتها مع مقدميها موضحًا ان بعض هذه الاقتراحات حدث توافق عليها والباقي وافق مقدمو التعديل على النص الوارد من اللجنة

وقال امين عام ( الشيوخ) ان اللجنة أخذت أيضا بالملاحظات البسيطة التي وردت علي بعض المواد من مجلس الدولة مشيرا الى رئيس المجلس هو الذي سيقرر بعد الموافقة على مشروع اللائحة ان كان سيحيلها الي رئيس الجمهورية او الي مجلس الوزراء





ويعقد مجلس الشيوخ جلسته البرلمانية ،غدا الآحد ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق .وذلك لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ،والتى تحتوى على ٢٩٢ مادة .

وتعقد اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ،اجتماعا الآن ،لمناقشة الملاحظات الواردة من قسم التشريع بمجلس الدوله حول صياغة بعض المواد الواردة باللائحة .ووفقا لمصادر برلمانية ،هناك 6 ملاحظات من المقرر استعرضها خلال اجتماع اللجنة اليوم لحسمها قبل مناقشة مشروع اللائحة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا .





وتضمنت مواد الإصدارالواردة بلائحة مجلس الشيوخ 3 مواد، شملت من ضمنها اختصاصات مجلس الشيوخ





و تضمنت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، وشملت دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.



