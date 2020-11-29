شاهد.. حريق يلتهم شقة سكنية بكمبوند أمام نفق السخنة - المقطم

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم شقة سكنية بالطابق الرابع بعمارة أمام نفق السخنة - المقطم.





تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة فى الطابق الرابع بكمبوند أمام نفق السخنة - المقطم.





على الفور تم توجيه ٣ سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، حيث نجحت القوات من محاصرة كرات اللهب التى التهمت محتويات الشقة بالكامل دون إصابات، وتم إنقاذ الشقق والمحال المجاورة بالعقار.





تم تحرير محضر وجار إخطار النيابة العامة للوقوف على سبب الحريق وكشف ملابساته لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.



