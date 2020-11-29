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حوادث

شاهد.. حريق يلتهم شقة سكنية بكمبوند أمام نفق السخنة - المقطم

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:40 ص
الحريق
الحريق
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كتب محمد صبري
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم شقة سكنية بالطابق الرابع بعمارة أمام نفق السخنة - المقطم.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة فى الطابق الرابع بكمبوند أمام نفق السخنة - المقطم.

على الفور تم توجيه ٣ سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، حيث نجحت القوات من محاصرة كرات اللهب التى التهمت محتويات الشقة بالكامل دون إصابات، وتم إنقاذ الشقق والمحال المجاورة بالعقار.

تم تحرير محضر وجار إخطار النيابة العامة للوقوف على سبب الحريق وكشف ملابساته لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وكان حريق هائل اندلع بأسطح أحد العقارات في منطقة المرج، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، وتمكنت سلطات الدفاع المدني والإطفاء من السيطرة على الحريق. 

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة قد تلقت إخطارا بنشوب حريق على أحد أسطح العقارات الكائنة بمنطقة المرج، شمال القاهرة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية في القاهرة إلى موقع الحادث، ودفعت بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض سياج أمني بمحيط موقع النيران لمنع خطر امتداد ألسنة النيران للعقارات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، فيما لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات جراء الحادث.  

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وبدورها أمرت بسرعة تحريات المباحث وانتداب المعمل الجنائي. 
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