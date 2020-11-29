جماهير الكرة المصرية تدعم شيكابالا بهاشتاج كل الدعم للأباتشي

دعم عدد كبير من جماهير الكرة المصرية محمود عبد الرازق شيكابالا بعد واقعة التنمر التى تعرض لها في الفترة الأخيرة.
ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #كل_الدعم_للاباتشي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
أنضف من انجبت الكرة المصرية💜@Shikabala pic.twitter.com/FWu2c5jFid— M.mahmoud (@MGawwad1) November 29, 2020
محمود عبد الرازق حسن فضل الله شيكابالا ❤❤❤#Stop_racism_against_Shikabala pic.twitter.com/TvMw2p8hOq— Ahmed Samir (@ahmedsamer18111) November 29, 2020
#كل_الدعم_للاباتشي pic.twitter.com/Ht6QqxBb7y— Ahmed shawky (@AhmedSh25190407) November 29, 2020
#كل_الدعم_للاباتشي #Stop_racism_against_Shikabala pic.twitter.com/9wkPr3fr8N— SHIKA’ (@omarrzz_) November 29, 2020
الاسمراني في القلب ❤❤❤❤#كل_الدعم_للاباتشي pic.twitter.com/xIUSxs9QuM— 🇪🇬Seleem abdo🦅❤️ (@seleem_alhasn) November 29, 2020
احسن لاعب في مصر #كل_الدعم_للاباتشي— محمد طلال (@H77STY0U5r0z2Mc) November 29, 2020