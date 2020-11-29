ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأوليمبية تطالب بإدراج مجلس التسوية في عمومية الجبلاية غير العادية.. صور

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:51 ص
عمومية الجبلاية
عمومية الجبلاية
Advertisements
يسري غازي - كيرلس صلاح
تمسكت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب بإدراج مجلس التسوية فى كل بند بتعديلات لائحة النظام الأساسى باتحاد الكرة.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية، إن المهندس هشام حطب تواجد أمس السبت بمقر الاتحاد فى الجزيرة وطالب بضرورة أن تتضمن تعديلات لائحة النظام الأساسى فى كل بند وجود مجلس التسوية وذلك لمناقشتها خلال فعاليات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة حاليا فى فندق الماسة بمدينة نصر .

وأكد الدكتور جمال محمد على عضو اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة أن اللجنة مستمرة فى عملها حتى 10 ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور جمال محمد على فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: الموعد الرسمي لانتهاء عمل اللجنة الخماسية المؤقتة يوم ٣٠ نوفمبر الجاري وفقا لخطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الأخير.

ولفت إلى أنه سوف يتم ترجمة تعديلات لائحة النظام الأساسى بعد مناقشتها تعديلات اللائحة وإرسالها خلال ١٠ ايام إلى الفيفا وانتظار وصول خطاب جديد من الفيفا يحسم رحيل اللجنة الخماسية المؤقتة من عدمه.

وسبق أن كشف الدكتور جمال محمد على عن قيام اللجنة الخماسية بوضع ٤ خيارات أمام أعضاء الجمعية العمومية،  بهدف اعتماد اللائحة  الجديدة، وإرسالها للفيفا فى أقرب وقت ممكن .

وأضاف جمال محمد على فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أنه تم وضع خيارات أمام أعضاء الجمعية العمومية، بالموافقة على كل مادة موجودة فى اللائحة، او تعديلها او اعادة صياغتها او رفضها من الاساس .

وأشار عضو الجبلاية إلى أن اللجنة الخماسية لا ناقة لها ولا جمل، المهم هو تمرير اللائحة وفقا لما يراه أعضاء الجمعية العمومية .

وتعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتماعها الأول منذ أكثر من عامين، حيث كان آخر اجتماع لها يوم ٣١ أكتوبر عام ٢٠١٨، وذلك للتصويت على اللائحة الجديدة التى تم الانتهاء منها بالتنسيق بين اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني،  مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" .

ويسعى أعضاء اللجنة الخماسية لاحتواء غضب بعض أعضاء الجمعية العمومية من خلال الاستجابة لمطالبهم بتعديل بعض البنود الموجودة فى اللائحة، وعلى رأسها البند الخاص بوضع حد أقصى لعدد أعضاء الجمعية العمومية والمحدد بـ 104 أعضاء ، وكذلك البند الذى يمنح مجلس ادارة اتحاد الكرة سلطة فصل أى عضو من أعضاء الجمعية العمومية مباشرة، لحين العودة للجمعية العمومية .

كان مسئولو اتحاد الكرة قد بدأوا إجراءات الإعاشة لأعضاء الجمعية العمومية للجبلاية، المقرر عقدها فى الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد بأحد فنادق مدينة نصر للتصويت على اللائحة الجديدة الخاصة بالجبلاية .

وتواجد شعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة ومساعده شريف عبدالعزيز، لاستقبال مندوبى الاندية وتسكينهم فى الفندق، نظرا لبعد المسافة مابين مقر اجتماع الجمعية العمومية واقاليم مصر سواء مدن القناة او بحرى وحتى محافظات الصعيد .
الأوليمبية تطالب بإدراج مجلس التسوية في عمومية الجبلاية غير العادية.. صور
الأوليمبية تطالب بإدراج مجلس التسوية في عمومية الجبلاية غير العادية.. صور
الأوليمبية تطالب بإدراج مجلس التسوية في عمومية الجبلاية غير العادية.. صور
الأوليمبية تطالب بإدراج مجلس التسوية في عمومية الجبلاية غير العادية.. صور
الأوليمبية تطالب بإدراج مجلس التسوية في عمومية الجبلاية غير العادية.. صور
الأوليمبية تطالب بإدراج مجلس التسوية في عمومية الجبلاية غير العادية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة: اعتماد لائحة النظام الأساسى من الفيفا وعرضها على الأندية خلال أيام

اتحاد الكرة يخطر 96 ناديا لحضور عمومية الجبلاية 29 نوفمبر| مستند

الجبلاية يجرى مراسم الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة تعديلات اللائحة.. اليوم

ممثل كيما أسوان يرفض بند الفصل في تعديلات لائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة.. صور

نائب رئيس اتحاد الكرة يشرف على استعدادات العمومية غير العادية.. صور

جمال محمد علي: 4 خيارات أمام عمومية اتحاد الكرة لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي.. صور

ترشيحاتنا

اليوم.. طرح أراضي الإسكان الاجتماعي في 11 مدينة جديدة.. الأماكن والمواعيد

علي جمعة: هذه السور في القرآن تجلب البركة في المنزل.. فيديو

والداها يطالبان بسجنها مرة أخرى.. سيدة متهمة بحرق أطفالها الستة

أسعار الدولار في البنوك اليوم 29-11-2020

الإفتاء تقدم حلا شرعيا لكثرة التثاؤب أثناء الصلاة

فين الفرحة في كده! .. لميس سلامة تتعجب على الهواء لهذا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الرسمية لأسعار السيارة دي اس DS لشهر نوفمبر في مصر

بالأسعار والمواصفات .. أشهر 3 سيارات SUV صينية موديلات 2021 فى مصر..صور

احذر.. علامات خطيرة على الجلد تشير للإصابة بـ فيروس كورونا