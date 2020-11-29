منها قروض لذوي القدرات الخاصة والسيدات.. مجهودات بنك ناصر في مشروعات الكفالة

قال أحمد روميش، عضو المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يحرص على الانتقال من التغيير للتطوير، ويسعى لتقديم القروض لمختلف الفئات، وعلى رأسهم السيدات، حيث يقدم البنك قرضا تحت اسم "مستورة"، وبلغ حجم المشاريع من خلاله 20 ألف مشروع، حتى الآن.









وأضاف أحمد روميش، خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر" ، والمذاع على فضائية القناة الأولى، أن البنك يمنح منتجات لشباب الخريجين، منها القروض، والتدريبات، والتي تكفل التوظيف بمجرد اجتيازها.









وأشار روميش إلى أن القروض تكون بفوائد مخفضة، لافتا إلى أن البنك تعاقد مع أكبر شركة سيارات في مصر لتدريب وعمالة الطلاب.









وأكد أن كل محافظة تكون مميزة بنوع معين من المنتجات، حسب الاحتياجات، مشيرا إلى أن البنك يولي أهمية كبرى لمتحدي الإعاقة، بعوائد مميزة.









عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.









وصرحت نيفين القباج بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها التصديق على محضر الاجتماع السابق والاعتماد النهائي للقوائم المالية والحسابات الختامية والإيضاحات المتممة لها للسنة المالية المنتهية في 30/6/2020، والتي أسفرت عن ارتفاع معدلات النمو فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك على الرغم من الظروف التي استجدت بعد جائحة كورونا، حيث ارتفعت أرباح البنك إلي مليار و427 مليون جنيه مقابل مليار و81 مليون جنيه للعام المالى السابق بزيادة قدرها 346 مليون جنيه بنسبة 32% وقد نتجت تلك الأرباح كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات.









وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ميزانية البنك ارتفعت إلى مبلغ 22 مليارًا و247 مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغت 17 مليارا و871 مليون جنيه بنسبة تطور 24%، كما بلغ صافي التمويلات والتسهيلات للعملاء 16 مليارا و118 مليون جنيه مقابل 12 مليارا و517 مليون جنيه بنسبة تطور 29%، كما بلغ إجمالي ودائع العملاء 8 مليارات و755 مليون جنيه بالمقارنة بالعام السابق في 30/6/2019 بمبلغ 6 مليارات و371 مليون جنيه بنسبة زيادة 37%، وذلك نتيجة طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء، بالإضافة إلى اعتماد قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2020.









في السياق ذاته، أكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن الاجتماع استعرض بحث آلية تواجد بنك ناصر الاجتماعي داخل وحدات التضامن المتواجدة داخل بعض الجامعات المصرية ضمن البروتوكولات الموقعة بين وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجامعات المصرية، وذلك في إطار سعي البنك إلى تطوير الخدمات التي يقدمها ودعم الشمول المالي لجميع فئات المجتمع ممن يستفيدون من خدمات التكافل الاجتماعي، وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار في البشر وضمن خطة التوسع والانتشار التي تتبناها الإدارة العليا للبنك، حيث سيتم إتاحة قروض ميسرة للشباب وفقًا للإجراءات المتبعة بالبنك، وذلك لإقامة مشروعات متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للعاملين بالكلية والجامعة.









وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إلى موافقة المجلس على إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر بالبنك، كما تم مناقشة طرح منتجات جديدة للبنك من بينها منتج الهبة المشروطة ومنتج إدارة الأملاك بالنيابة عن الغير، إلى جانب مناقشة تأثير المتغيرات في أسعار العائد بالسوق المصرفية.



