نظمت مديرية الاوقاف بالبحر الأحمر اليوم، الأحد، دورة تثقيفية لأئمة المساجد وموظفي إدارة الغردقة والمديرية، بعنوان "نشر الوعي الرشيد" بمقر دار مناسبات مسجد الرحمن بالسقالة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بضرورة نشر الوعي الرشيد بين أبناء الوزارة.





وبدأت الدورة بآيات من الذكر الحكيم وتلاوة القرآن الكريم، ثم تل ذلك كلمة للشيخ محمود الشيمي وكيل وزارة الاوقاف، والذي حذر فيها من الاستخدام الخاطئ لصفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وكيفية الاستفادة من تلك الصفحات.وبدأت الدورة بآيات من الذكر الحكيم وتلاوة القرأن الكريم، ثم تل ذلك كلمة للشيخ محمود الشيمي وكيل وزارة الاوقاف، والذي حذر فيها من الاستخدام الخاطئ لصفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكيفية الاستفادة من تلك الصفحات.





وأضاف الشيخ، عبدالباسط عثمان ، مدير الدعوة بالمديرية، أن المسلم لا بد من أن يواكب العصر الحدث ويتابع ما يحدث حلوة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرا أن الإسلام يدعونا إلى التطور والتحضر في جميع المجالات، وخاصة في مجال الإلكترونيات والبرمجيات، وذلك من خلال السوشيال ميديا وغيرها.

ومن جانبه، أكد عبد الفتاح أبو الوفي، مدير إدارة أوقاف الغردقة، أن مواقع التواصل الاجتماعي وما متحملة من إيجابيات وسلبيات قد تفيد أو تؤثر بالسلب أو الإيجاب على بيوتنا وأسرنا وأولادنا داخل منازلنا، مؤكدا مراعات الاختيار الجيد المواقع المناسبة حسب ما تتناسب مع عاداتنا وتقاليد الأسر المصرية.

وأوضح الشيخ إسماعيل علي، مدير إدارة أوقاف الغردقة، أن الكلمة تبني حضارة وتهدم أمما ويجب اختيار الكلمة، محذرا من الانسياق خلف الشائعات، وخاصة الهدامة منها التي قد تؤثر على عقول أبناءنا بالسلب.

وحضر الدورة جميع أئمة أوقاف مدينة الغردقة وموظفي المديرية والإدارة.

والتزمت الأوقاف، خلال الدورة التثقيفية باتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بين الحضور.





وكانت قد انطلقت أمس السبت فعاليات دورات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني بمديريات أوقاف القاهرة، وجنوب سيناء، وأسوان، وأسيوط، وبورسعيد، وبني سويف.





ففي القاهرة، انطلقت أولى دورات الاستخدام الرشيد مع الفضاء الإلكتروني للأئمة بمديرية أوقاف القاهرة بقاعة التدريب بمسجد النور، تضمنت محاضرتين: الأولى: حول أخلاقيات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني حاضر فيها الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة متحدثا عن الجانب الأخلاقي في التعامل مع الفضاء الإلكتروني، والثانية: حول تقنيات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني حاضر فيها الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، مبينًا خطورة المواقع الوهمية الداعية للفتنة والمروجة للشائعات، ومحذرًا من الاستدراج عبر الرسائل الخاصة.