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أخبار البلد

الحكومة: لا صحة لإعلان الشروط الجديدة المنظمة لموسم العمرة الحالي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:40 ص
معلومات الوزراء
معلومات الوزراء
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محمود مطاوع
نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إعلان الشروط الجديدة المنظمة لموسم العمرة الحالي.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعلان الشروط الجديدة المنظمة لموسم العمرة الحالي وتداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه جارٍ حاليًا دراسة الوضع الحالي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، للوصول إلى ضوابط آمنة تحفظ حقوق كافة المواطنين الراغبين في أداء العمرة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وفي سياق متصل، سيتم مراعاة مجموعة من المعطيات والعوامل الخارجية وعلى رأسها الإجراءات النهائية التي ستعلنها المملكة العربية السعودية.
وفى النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
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