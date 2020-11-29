لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.. الداخلية تضبط 5604 سائقين نقل جماعي خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.





وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (416) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.. بمخالفة قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (5604) سائقين نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.





جار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين، وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.





وعلى جانب آخر نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بشأن الادعاء بنقل النزيلة / آية كمال الدين حسين – إلى المستشفى ودخولها العناية المركزة بسبب ظروف إحتجاز غير آدمية، مؤكدًا أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا حيث أن المذكورة نزيلة بأحد عنابر سجن القناطر نساء رفقة أخريات متهمات على ذمة قضايا إرهابية، وحالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية فى معدلاتها الطبيعية، ولم يسبق إيداعها بالمستشفى أو دخولها العناية المركزة.





وأشار المصدر إلى أن النزيلة المذكورة لها تاريخ مرضى قبل إيداعها بالسجن حيث إنها تعانى من حساسية بالصدر وتتم متابعة حالتها بصفة دورية وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية لها.





وأكد المصدر أن نشر تلك الأخبار يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام فى محاولة لتخفيف القبضة الأمنية على عناصر الجماعة الإرهابية.



