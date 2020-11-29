في اليوم العالمي للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.. أفلام رفعت شعار القضية الفلسطينية

يوافق اليوم الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني حيث اختير 29 من نوفمبر من كل عام للتضامن مع الشعب الفلسطيني .



وبمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى نرصد اهم الافلام التى قدمت القضية الفلسطينية.





الله معنا:

يعد أول هذه الأعمال التى قدمت القضية الفلسطينية فيلم "الله معنا" وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى حيث يذهب الضابط عماد للمشاركة في حرب فلسطين، بعد أن يودع خطيبته ابنة عمه التاجر الثري، يصاب عماد ويتم بتر ذراعه، يعود مع عدد من الجرحى والمشوهين وهذا يؤدي إلى حركة تذمر بين رجال الجيش، وأن هناك رجالًا وراء توريد الأسلحة الفاسدة للجيش منهم والد نادية، تتكون مجموعة من الضابط الأحرار الذين أخذوا على عاتقهم أن ينتقموا لوطنهم، يطلب عماد من نادية البحث في أوراق والدها على دليل يؤيدهم، وعند القبض على والد نادية يموت إثر انفجار قنبلة يدوية فاسدة، وتنتهى الأحداث بالإطاحة بملك البلاد وتحرير الوطن. الفيلم أنتج بعد حرب 1948 عام 1953، تأليف وإخراج أحمد بدرخان، حسن نعمة الله مخرج مساعد، وقصة إحسان عبد القدوس، بطولة "عماد حمدي، فاتن حمامة، ماجدة، محمود المليجي، حسن رياض، علوية جميل، سراج منير، أميرة أمير".





فتاة من فلسطين :

أما فيلم "فتاة من فلسطين " فهو إنتاج عام 1948، بالاشتراك مع سعاد محمد وصلاح نظمي، وتحكي قصته عن فتاة فلسطينية هاجرت من بلادها بعد مقتل والدها على يد عصابة عسكرية صهيونية فترحل إلى القاهرة لتعيش مع خالها ويرتبط بها ابن خالها ضابط الطيران تاركًا خطيبته، ويذهب هو للحرب وتصاب طائرته ويكاد يفقد حياته ويصاب بإصابات تعوقه عن الزواج. الفيلم إخراج محمود ذو الفقار، إبراهيم المنياوي مخرج مساعد، تأليف يوسف جوهر وعزيزة أمير، وشارك فيه: حسن فايق، زينب صدقي، صلاح نظمي، سعيد خليل.





أرض الأبطال :

قدم هذا الفيلم فى أبريل 1953، إخراج نيازي مصطفي، بإذن خاص من الزعيم جمال عبد الناصر، ويدور الفيلم في أجواء حرب فلسطين 1948، إذ يُصدم أحد الشباب عندما يعلم أن والده الثري قرر أن يتزوج الفتاة التي يُغرم بها، فيتطوع في الجيش، ويشترك في الحرب، وفي مدينة غزة يلتقي بفتاة فلسطينية، ويتحابان ويقرران الزواج، فيقوم الأب بتوريد أسلحة فاسدة إلى الجيش، تكون سببًا في فقدان الابن لبصره في خلال إحدى العمليات. الفيلم بطولة "سيد عبد الله، وهبة حسب الله، لولا صدقي، توفيق إسماعيل"، ومن إنتاج أفلام جمال فارس، وتوزيع ستوديو مصر.





أرض السلام :

صناع السينما المصرية اهتموا فى عام ٬1957 بإنتاج فيلم مصري يتناول القضية الفلسطينية، وهو بطولة فاتن حمامة وعمر الشريف وتوفيق الدقن، وإخراج كمال الشيخ، وتدور قصة الفيلم حول شاب مصري فدائي متطوع يتجه إلى فلسطين ليشارك في إحدى العمليات الفدائية داخل الأرض المحتلة٬ ويتعرف هذا الشاب على فتاة فلسطينية والتي تساعده في تنفيذ العملية الفدائية٬ ويحاولان معًا إنقاذ الفلسطينيين من المخاطر٬ وتتطور علاقة صداقتهما إلى قصة حب ومن ثم يتزوجان. أرض السلام فيلم حربي درامي مصري واللهجة المستخدمة فيه هي اللهجة الفلسطينية، تقدم فاتن حمامة دور سلمى، عمر الشريف في دور أحمد، توفيق الدقن في دور خالد، عبد السلام النابلسي في دور حمدان، عبد الوارث عسر في دور مازن والد سلمى، فاخر فاخر في دور عبيد، فايدة كامل في دور الجارة والمغنية.





ناجي العلي :

بعد واقعة الاغتيال الشهيرة التي تعرض لها الفنان الفلسطيني ناجي العلي في العاصمة البريطانية لندن في عام 1987، ودخوله لغرفة العناية المركزة، يعود الفيلم بأحداثه إلى الوراء حيث يسترجع المحطات التي مر بها في حياته بداية من نزوحه مع أسرته إلى لبنان، ثم عمله في الكويت، ثم عودته إلى لبنان مجددًا خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية، كما يتعرض الفيلم لأبرز مواقفه السياسية التي سجلها في رسومه الكاريكاتيرية. الفيلم من إنتاج 1992، إخراج عاطف الطيب، آمال بهنسي مخرج مساعد، تأليف بشير الديك، بطولة "نور الشريف، محمود الجندي، ليلى جبر، محمود مبسوط، وجيه عساف، سليم كلاس"، وشارك الفنان نور الشريف .









باب الشمس :

فيلم يحكي تاريخ فلسطين من خلال قصة حب بين البطل الفلسطيني يونس، الذي يذهب للمقاومة، بينما تظل زوجته نهيلة متمسكة بالبقاء في قريتها بالجليل، وطوال فترة الخمسينيات والستينيات يتسلل من لبنان إلى الجليل ليقابل زوجته في مغارة "باب الشمس"، وتنجب منه، ويعود مرة أخرى لينضم إلى تنظيم المقاومة في لبنان. الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب إلياس خوري، جسد الأدوار نخبة من الممثلات والممثلين السوريين والعرب، وتم تصويره في سوريا ولبنان، ويعد عودةً للأفلام الملحمية التي تسجل تاريخ الوطن العربي في القرن العشرين وحتى الآن، الفيلم من إخراج يسري نصر الله، ومن إنتاج أونيون بيكتشرز وقناة ARTe الفرنسية. بطولة "باسل خياط، نادرة عمران، عروة نيربية، حلا عمران، ريم تركي"، واشترك في التمثيل "باسم سمرة، محمد حداقي، طلال الجردي، عماد البيتم، فيفيان أنطونيوس"، وغيرهم.





عيون الحرامية: