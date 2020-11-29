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حوادث

5 عاطلين وراء بلاغات السرقة بأمن القاهرة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها، فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن ضبط القضايا الآتية:
 
ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة سيارة "أجرة" من قائدها بالإكراه وإصابته بجروح، حال سيره بدائرة قسم شرطة الوايلى، واستولوا منه على مبلغ مالى تحت تهديد السلاح الأبيض وضبط بحوزتهم 3 أسلحة بيضاء "كتر" والمستخدمين فى ارتكاب الواقعة، والمبلغ المالى المستولى عليه.
 
وضبط عاطل "له معلومات جنائية" عقب قيامه بارتكاب واقعة كسر نافذة إحدى الحضانات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وسرقة (شاشة عرض، جهاز تابلت) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" وأرشد عن المسروقات بمسكنه.
 
كما تم ضبط عاطل، وله معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء حال إستقلاله سيارة مُبلغ بسرقتها وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة، وذلك لقيامه بإرتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتصرف فيها بالبيع عقب تغيير معالمها الجوهرية.

وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته، وأرشد عن سيارة أخرى من متحصلات نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم السرقة.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار التجنس بجنسية أجنبية لـ 22 مواطنا مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري، بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشر الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وأشارت الجريدة الرسمية في بيانها إلى أنه يؤذن لكل من 22 مواطنًا أولهم أحمد عرفة أحمد وآخرهم حاتم زكريا عيد بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

واستكملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخاجرين عن القانون.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 47 قطعة سلاح نارى، 149 قضية مخدرات وتنفيذ 52850 حكما قضائيا متنوعا.

5 عاطلين وراء بلاغات السرقة بأمن القاهرة
5 عاطلين وراء بلاغات السرقة بأمن القاهرة
5 عاطلين وراء بلاغات السرقة بأمن القاهرة
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