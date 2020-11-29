ابنة أصالة تتألق في نيويورك.. ووالدتها تعلق: "أنا فخورة فيكي"

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت شام في الصورة بأحد شوارع نيويورك، وعلقت قائلة: "السعادة هي حالة ذهنية تختارها بمجرد أن تكون ممتنًا لكل شيء .. كلًا من النعم والدروس..".





وعلقت أصالة على صورة ابنتها قائلة: "الله يحميكي و يحفظك يا ملاكي يا دنيتي يا اطهر قلب و روح بالكون كله يا ماماتي شو انا فخورة فيكي و راسي بينافس فيكي السحاب".

وكان قد تم فسخ خطوبة شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري من الطبيب معتز نصير، بعد أشهر قليلة من إعلانها لهذه الخطوبة في منشور على خاصية الاستوري على إنستجرام، حين وجهت له رسالة حب وكتبت: "أحبك .. ستكون رفيقي في الفلانتين للأبد"، ليرد هو بمنشور خاص ويعلن عن هذا الحب والارتباط ويقول فيه: "في أكتوبر لقيت نصفي الحلو" وقد ألحق المنشور بصورة تجمعه بشام.





وكأن مصير شام يشبه مصير والدتها مع قصص الحب والارتباط، فهي كانت متزوجة من رجل أعمال ولم يكتب لعلاقتها مع زوجها النجاح، فانفصلت عنه بعد ارتباط دام 4 سنوات.





ولم تقم شام الذهبي بالإعلان عن هذا الخبر ولم تنشر أي منشور، إنما كان مصفف الشعر اللبناني جو رعد هو من أعلن عن هذا الخبر، ففي مقابلة كان يجريها سُئل في خلالها عن التحضيرات التي يقوم لها استعدادًا لزفاف شام جاء ردّه: “لا أعتقد أنّ الحفل سيتم لأنّ شام انفصلت عن خطيبها حسب ما قالته لي أصالة، إلا أنني لا أملك الكثير من التفاصيل بهذا الخصوص”. من الممكن أن يكون جو قد ورّط نفسه في الإعلان عن هذا الخبر كون شام وللحظة كتابة هذا المقال لم تصرّح بأي معلومة كما أنّها لم تنفي ما قاله رعد.





يذكر أنّ الفنانة أصالة والدة شام، قد انفصلت هي الأخرى عن زوجها المخرج طارق العريان.



