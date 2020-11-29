ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أمن القليوبية: لا صحة لاندلاع حريق داخل قسم ثان شبرا الخيمة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:36 م
مديرية امن القليوبية
مديرية امن القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
نفى مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية ما تردد عن نشوب حريق أو حالات اختناق داخل قسم ثان شبرا الخيمة، مؤكدا أن الوضع آمن وتحت السيطرة.
وأضاف المصدر الأمني أن الأمر لا يتعدى كونه حدوث مشاجرة بين ثلاثة مساجين داخل الحجز بقسم ثاني شبرا الخيمة، حيث تعدوا على بعضهم البعض، منوهًا بأنهم أصيبوا بخدوش.

وأكد المصدر الأمني أنه جرى تحرير محضر للمساجين المتشاجرين وإعداد تقرير طبي بحالة كل منهم وجاري عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من ناحية أخرى تمكنت مباحث المخدرات بالقليوبية من ضبط ربة منزل وعاطل أثناء قيامها بترويج الهيروين والحشيش على عملائهما بمدينتي قها والخانكة وبحوزتهما نصف كيلو وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابات المختصة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة من اللواء حاتم حداد مدير مباحث المحافظة وتبين أن المتهمين هما "ا س .م"، 51 سنة ربة منزل ومقيمة بشارع أحمد عبد العزيز دائرة القسم وبحوزتها كمية من مسحوق الهيروين المخدر زنة 260 جرام وسلاح أبيض "كتر" و14 شفرة موس حلاقة.

كما تمكن ضباط مباحث قسم قها من ضبط "هـ.م. ط" 30 سنة عاطل ومقيم بمساكن توشكا دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش زنة 280 جرام ومبلغ مالي 245 جنيه وهاتف محمول.

وكاند طريق شبين القناطر – طوخ حادث انقلاب سيارة أجرة أمام قرية الدير التابعة لمركز طوخ، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى شبين المركزي والمستشفى الجامعي ببنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بورود بلاغ بانقلاب سيارة أجرة على طريق شبين القناطر طوخ.

وعلى الفور انتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، لمكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة أجرة نتيجة السرعة الزائدة من قائدها مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلابها على الفور.

وتبين إصابة 4 أشخاص وهم "رشا. ج. م" 28 عام من شبين القناطر بخلع بالكتف الأيسر و"محمد. إ. م" 30 عام من شبين القناطر بجرح بالرأس وجرى نقلهما لمستشفى شبين القناطر المركزي.

كما جرى نقل "محمد. م. م" 33 عاما، من شبين القناطر، بكسر بالساعد الأيمن، و"محمود. ا. ع"، 43 عاما، من شبين القناطر، بكدمات وسحجات، لمستشفى جامعة بنها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انتشال جثة غريق بترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

حبس المتهم بإصابة طفل بطلق نارى بشبرا الخيمة

السيطرة على حريق شب بمخزن خردة في شبرا الخيمة

إصابة طالب بطلق ناري خلال مشاجرة بين جيران بشبرا الخيمة

بتهمة قتل عامل.. إحالة أوراق عاطل لمفتي الجمهورية بالخانكة

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الحر بـ قها

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب توجه رسالة مؤثرة لـ تركي آل الشيخ

تحرك عاجل من البرلمان بعد واقعة تنمر جماهير أهلاوية ضد شيكابالا

حقيقة أم أكذوبة.. صلح عمرو دياب ودينا الشربيني

أحمد مرتضي: أنا أول من هنأ الأهلي بالفوز

أخبار التكنولوجيا.. 3 طرق سريعة للعثور على رسائل واتساب القديمة.. و6 حيل لزيادة سرعة الإنترنت المنزلي

الحكومة تقترض 50 مليار جنيه في أسبوع.. لهذه الأسباب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات الصلح.. شاهد أجمل اللقطات الرومانسية التي جمعت عمرو دياب ودينا الشربيني

بالأحمر النارى.. سارة نخلة تثير الجدل بإطلالة تكشف عن أنوثتها

مواصفات وأسعار نيسان سنترا 2020 / 2021 في مصر.. صور