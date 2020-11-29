أمن القليوبية: لا صحة لاندلاع حريق داخل قسم ثان شبرا الخيمة

نفى مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية ما تردد عن نشوب حريق أو حالات اختناق داخل قسم ثان شبرا الخيمة، مؤكدا أن الوضع آمن وتحت السيطرة.



وأكد المصدر الأمني أنه جرى تحرير محضر للمساجين المتشاجرين وإعداد تقرير طبي بحالة كل منهم وجاري عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



من ناحية أخرى تمكنت مباحث المخدرات بالقليوبية من ضبط ربة منزل وعاطل أثناء قيامها بترويج الهيروين والحشيش على عملائهما بمدينتي قها والخانكة وبحوزتهما نصف كيلو وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابات المختصة التي تولت التحقيق.



وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة من اللواء حاتم حداد مدير مباحث المحافظة وتبين أن المتهمين هما "ا س .م"، 51 سنة ربة منزل ومقيمة بشارع أحمد عبد العزيز دائرة القسم وبحوزتها كمية من مسحوق الهيروين المخدر زنة 260 جرام وسلاح أبيض "كتر" و14 شفرة موس حلاقة.



كما تمكن ضباط مباحث قسم قها من ضبط "هـ.م. ط" 30 سنة عاطل ومقيم بمساكن توشكا دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش زنة 280 جرام ومبلغ مالي 245 جنيه وهاتف محمول.



وكاند طريق شبين القناطر – طوخ حادث انقلاب سيارة أجرة أمام قرية الدير التابعة لمركز طوخ، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى شبين المركزي والمستشفى الجامعي ببنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بورود بلاغ بانقلاب سيارة أجرة على طريق شبين القناطر طوخ.



وعلى الفور انتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، لمكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة أجرة نتيجة السرعة الزائدة من قائدها مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلابها على الفور.

وتبين إصابة 4 أشخاص وهم "رشا. ج. م" 28 عام من شبين القناطر بخلع بالكتف الأيسر و"محمد. إ. م" 30 عام من شبين القناطر بجرح بالرأس وجرى نقلهما لمستشفى شبين القناطر المركزي.

كما جرى نقل "محمد. م. م" 33 عاما، من شبين القناطر، بكسر بالساعد الأيمن، و"محمود. ا. ع"، 43 عاما، من شبين القناطر، بكدمات وسحجات، لمستشفى جامعة بنها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما جرى نقل "محمد. م. م" 33 عاما، من شبين القناطر، بكسر بالساعد الأيمن، و"محمود. ا. ع"، 43 عاما، من شبين القناطر، بكدمات وسحجات، لمستشفى جامعة بنها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف المصدر الأمني أن الأمر لا يتعدى كونه حدوث مشاجرة بين ثلاثة مساجين داخل الحجز بقسم ثاني شبرا الخيمة، حيث تعدوا على بعضهم البعض، منوهًا بأنهم أصيبوا بخدوش.