أكاديمية البحث العلمي تعلن أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة المقالات العلمية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة المقالات العلمية بـ"مجال النانوتكنولوجي وتطبيقاتها" من بين 50 طالبا وطالبة تقدموا للمسابقة تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 عاما، وهي المسابقة التي أطلقتها الأكاديمية من خلال اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المواد الجديدة والمتقدمة في أكتوبر الماضي.





وحصلت علي المركز الأول الطالبة بكلية الإعلام، جامعة القاهرة دالين هنداوي، وحصل علي المركز الثانى يوسف البديوي، الطالب بمدرسة النصر لغات – الإسكندرية ، وكان المركز الثالث من نصيب محمد أبو المعاطي بحيري، الطالب بالمدرسة الإعدادية القديمة - شبين الكوم، وتم اختيار المقالات الفائزة بواسطة لجنة علمية متخصصة علي أساس صحة المعلومات ودقتها، جمال الأسلوب وسلامة اللغة.

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وأوضحت د. جينا الفقى، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية أن الأكاديمية قدمت ثلاثة مكافآت مالية للفائزين الثلاث الأوائل للتميز العلمي، مشيرة إلى أن التقدير المادي ما هو إلا مجرد تقدير رمزى.





وأضافت أن الهدف ليس مجرد مسابقة علمية ولكن هو رؤية واضحة ومنهج تنتهجه الأكاديمية بهدف الربط بين المجتمع العلمي للجامعات والمراكز البحثية بشباب مصر، لتدريب الشباب وتشجيعهم على كتابة مقالات علمية، وتعزيز مستوى الوعى لدى الشباب وغيرهم من الباحثين، وبناء الأنسان المصري علميًا بشكل متطور، والتعريف بالمستجدات العلمية في مجال النانو تكنولوجي وتطبيقاته.





كانت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى اللجنة الوطنية للرياضيات وهي أحد التشكيلات العلمية التابعة للأكاديمية نظمت بالتعاون مع جامعة سوهاج " المؤتمر الدولي الثالث للرياضيات وتطبيقاتها" (ICMA20) عبر الإنترنت، تحت رعاية الدكتـور محمود صقر، رئـيس الأكاديمية.

واستمر المؤتمر علي مدار يومين، الذي شارك فيه العديد من العلماء والمتحدثين الرئيسيين من ١٦ جامعة مصرية وعربية وأوروبية، الذين سيشاركون في الأوراق والعروض التقديمية حول أحدث التطورات والأبحاث الحديثة في النظريات الرياضية والممارسات.





وافتتح المؤتمر الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج والدكتور جينا الفقى المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية

والدكتـور محمود عبد العاطى، رئيس اللجنة الوطنية للرياضيات ورئيس المؤتمر، ويهدف المؤتمر إلي تبادل وتعزيز الجودة العالية، وتضمن المؤتمر ٢٤ جلسة نقاشية وقراءات للبحوث المشاركة البالغ عددها ٤٠ بحثًا علميًا.

وانتهي المؤتمر بعدة توصيات، واعلنت اللجنة الوطنية للرياضيات في ختام المؤتمر عن جائزة مالية قيمتها 15 ألف جنيه مصري للباحثين الشباب عند نشر البحث المقدم فى فعاليات المؤتمر في مجلة علمية دولية (سكوبس) وله عامل تأثير قوي.