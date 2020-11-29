للارتقاء بسير العمل .. حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة

أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة ، القرار رقم ١٠٣٨ لسنه ٢٠٢٠، تضمن إجراء حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات المحلية في مركزي الدلنجات وأبو حمص.





وبحسب بيان، الأحد، جرى تكليف مدحت محمد محمد الزغد رئيس الوحدة المحليه لمركز ومدينة الدلنجات بدرجه مدير عام، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو حمص لمدة عام أو لحين بلوغه سن الإحالة للمعاش أيهما أقرب وذلك خلفا للمهندس سعد الله ضوقة رشوان لبلوغه سن المعاش، وتكليف مجدي ابراهيم العجلة مدير ادارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بالدرجه الأولى للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات لمدة سته أشهر.



وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى غدٍ الأثنين 30 نوفمبر.





وأوضح محافظ البحيرة، أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين.





وأشار المحافظ إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 248 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليار و8 ملايين جنيه.





وصرحت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.





يذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحمودية، أبو حمص، والدلنجات، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة تعدى على مساحة 2176 م٢ عبارة عن:- إزالة حالتى تعدي بالمهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 382 م بقري كوم زمران والمسين بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.





وكما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز أبو المطامير والدلنجات، اليوم السبت، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدى فى المهد على مساحة 800 م٢ عبارة عن:- إزالة 3 حالات تعدي في المهد على أرض زراعية وخارج الحيز العمراني بمساحة 600 م عباره عن شدات خشبية ولبشة خرسانية بعزبة عقاب وقري ابو كاشيك و جناكليس بأبوالمطامير.





كما تم إزالة حالة تعدي بالمهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 200 م عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية بقرية المسين بالدلنجات.





كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز (الدلنجات، أبوالمطامير، المحمودية، حوش عيسي)، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات تعدى فى المهد على مساحة 1891 م٢ عبارة عن:- إزالة 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقري المسين وطيبه بالدلنجات بمساحة 1486 متر مربع عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.





كما تم إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص داخل وخارج الحيز العمراني بمساحة 205 متر مربع بنطاق وحدة عمر مكرم والنجاح ببدر، إزالة 2 حالة تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 200 م٢ عبارة شدة خشبية لعمل سملات خرسانية ومباني بالطوب الابيض والمونه الاسمنتيه بنطاق قري النمرية والصديق بأبو المطامير.





كما تم نفذت الوحدات المحلية لمراكز( الدلنجات، أبوالمطامير، المحمودية، حوش عيسي)، اليوم السبت، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 8 حالات تعدى فى المهد على مساحة 1339 م٢ عبارة عن:- إزالة 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 805 متر مربع بقرية المسين بالدلنجات عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية، إزالة حالة تعدي بمساحة 300م على أرض زراعية خارج الحيز العمراني عبارة عن شدة خشبية بنطاق الوحدة المحلية لقرية زاوية صقر بأبو المطامير، وتنفيذ إزالة فى المهد لحالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 144 متر مربع بنطاق الوحدة المحلية لسيدي عقبه بالمحمودية عباره عن شده خشبية وحديد تسليح .





كما تم إزالة حالة تعد في المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 90 متر بنطاق قرية ابوالشقاف ناحية الأبقعين بحوش عيسى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.





كما نفذت الوحدات المحلية، لمراكز (الدلنجات، شبراخيت، بدر، إيتاي البارود)، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 10 تعدى فى المهد على مساحة 1375 م٢ عبارة عن:- إزالة 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقري الوفائية والمسين وطيبه بالدلنجات بمساحة 1120 متر مربع عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية كما تم فك شدة خشبية دور أرضي.





كما تم إزالة حالة تعد بمساحة 110م2 عبارة عن شدة خشبية لسقف دور ثانى بقرية جزيرة نكلا بشبراخيت، إزالة مبنى وحجرة مخالفة وبدون ترخيص خارج الحيز وعلي أرض زراعية بمساحة 145 م٢ خارج الحيز بنطاق قريتى النجاح وأم صابر ببدر، وتنفيذ قرار إزالة فورية للدور الاول العلوي مخالف بدون ترخيص بنطاق الوحدة المحلية لقرية معنيا بايتاي البارود.





وكما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( بدر الدلنجات، أبو المطامير، أبو حمص)، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 12 تعدى فى المهد على مساحة 3946 م٢ عبارة عن:- ️إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص على أرض زراعية بمساحة 1890 م٢ تابعه لجمعية الهدايه بوحدة النجاح ببدر.





كما تم إزالة 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 1639 متر مربع بقري الوفائية و المسين البندر بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية والأسقف الخشبية، كما تم إزالة هنجر صاج تعدي علي الأراضي الزراعية.





وأسفرت الحملة أيضا عن إزالة 3 حالات تعدي في المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 320 م٢ بقري الظافر و العزيمه و اليشع بأبو المطامير عبارة عن مباني بالطوب الابيض والمونة الاسمنتية و شدة خشبية لعمل سملات خرسانية، إزالة حالة تعدي بمساحة 97 متر بأبو حمص عبارة عن حسيرة خرسانية.





كما نفذت الوحدات المحلية لمركزي أبو المطامير و الدلنجات، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعدى فى المهد على مساحة ٤٢٠ م٢ عبارة عن:- إزالة حالة تعدي بالبناء علي أرض زراعية بمساحة ٢٢٠م عبارة عن أسوار طولية وعرضية بمنطقة العزه بقرية الناصر بأبو المطامير.





وإزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة ٢٠٠ متر بقرية الوفائية بالدلنجات عباره عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.





كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محاسب عادل عبد الكريم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدي بالمهد بمساحة 620 م٢ عباره عن أسوار بالطوب الأبيض بقرية الابعادية.





كما نفذت الوحدات المحلية بمراكز الدلنجات وأبو المطامير، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعدى على مساحة ٣٠٠ م2 عبارة عن:- إزالة حالة تعدي بقريه مؤسسه البستان بمركز ومدينه الدلنجات بمساحه ٢٠٠ م2 عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية علي أرض زراعيه.

كما تم إزالة حالة تعدي بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج بمركز ومدينه أبو المطامير بمساحه 100م2 عبارة عن مباني بالطوب الابيض.

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

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