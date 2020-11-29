ممرضة مارادونا تفجر مفاجأة: أشك في سبب وفاته

أثرت وفاة نجم الكرة الأرجنتيني مارادونا على عشاق الكرة في جميع انحاء العالم ، فإن موته كان بمثابة فاجعة كبيرة أثرت على كل مشجعي الكرة بعد فقدان قامة كبيرة في كرة القدم منذ أيام، وكانت جنازته أكبر شاهد على حب الجماهير والمشجعين له من مختلف الأجيال.

وبمرور الوقت بعد إعلان وفاة مارادونا بدأت الشائعات في الإنتشار حول السبب الرئيسي في موته، وخاصة بعد المفاجأ ةالتي فجرها المحامي الخاص به متهما الإسعهاف بالتأخير نصف ساعة على الحضور إلى منزله بعدما قامت إحدى الممرضات بطلبها في صباح يوم وفاته و كانت النتيجة هي إصابته بأزمة قلبية نتج عنها وفاته حينها .

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن رئيسة الممرضات ضمن الفريق المختص الذي كان مكلفا برعاية النجم الشهير أدلت بشهادة خلال التحقيقات قد تقلب الموازين وتثير الكثير من التساؤلات والجدل حول وفاة مارادونا، فقد أشارت إلى انها لا تعتقد أن وفاة مارادونا طبيعية بل ترى أن هناك سر خفي .

وقالت الممرضة في التخقيق الذي شمل كل العاملين في منزل مارادونا في الساعات الأخيرة من حياته، أنها سمعته في الصباح في المرحاض يغسل وجهه في تمام الساعة السابعة صباحا و لكنها لم تدخل غرفته و اكتفت بالاطمئنان على صحته من خلال سماع تحركاته في الغرفة .

وأشارت الممرضة إلى أن مارادونا كان بصحة جيدة في آخر 12 ساعة مر بها ، فقد تناول طعامه وأعطته الدواء وجاءت زميلتها في المساء لملاحظته حتى صباح اليوم التالي ، وأكدت أنه كان بصحة جيدة حتى وصولها في اليوم التالي .

جدير بالذكر أن ال12 ساعة الاخيرة في حياة مارادونا يكمن في سر لم تصل إليه التحقيقات حتى الآن،فإن المحامي يؤكد تقصير طاقم التمريض، أما كل التحقيقات تشير إلى أنه لا يوجد أي تقصير من قبل الفريق الطبي، و حول إدعاء الشرطة ان الإسعاف تأخرت نصف ساعة فقد أكدت هيئة الإسعاف أن 11 دقيقة فقط.