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أخبار العالم

المؤشر العالمي: سلطنة عُمان تحصل على صفر إرهاب للعام الثامن على التوالي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:57 م
سلطنة عمان
سلطنة عمان
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ميس رضا
حصلت سلطنة عُمان على درجة "صفر إرهاب" في المؤشر العالمي للإرهاب لعام 2020م، الذي صدر خلال شهر نوفمبر الجاري ضمن تقرير معهد "الاقتصاد والسلام" العالمي للأبحاث، والذي شمل 163 دولة حسب درجة التضرر من الإرهاب العالمي.


وجاءت سلطنة عُمان في مقدمة قائمة الدول الأقل تضررًا من الإرهاب في العالم والتي تنعم بالأمان من التهديدات الإرهابية، حيث حلَّت السلطنة في المرتبة 138 بالمشاركة مع 26 دولة أخرى في الدول الأقل تعرضا لخطر الإرهاب، من أصل الدول التي شملها التقرير العالمي.


ويأتي حصول عُمان على درجة "صفر إرهاب" للمرة الثامنة على التوالي منذ أول إصدار لتقرير المؤشر في عام 2012م، كدليل واضح على ما تتمتع به السلطنة من أمن وأمان واستقرار.

 
يقوم المؤشر العالمي للإرهاب بتصنيف الدول وإعطاء كل دولة درجة بين 0 و10، بحيث إن درجة 0 تعبر عن الدول التي لا يؤثر عليها الإرهاب مطلقًا، بينما الدول التي تحصل على 10 هي الدول الأكثر تأثرًا وعرضة للإرهاب.


ويعتمد تقرير المؤشر السنوي على 4 مؤشرات رئيسية هي: العدد الإجمالي للحوادث الإرهابية في سنة معينة، ومجموع الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية، ومجموع عدد الإصابات الناجمة عن العمليات الإرهابية، والأضرار المادية التي خلفتها الحوادث الإرهابية.


يُذكر أن أول تقرير للمؤشر والذي صدر عام 2012م، كان يغطي بيانات من عام 2002 إلى عام 2011م، ويصدر التقرير سنويًا عن معهد "الاقتصاد والسلام" الذي يُعد أحد أبرز مراكز الأبحاث العالمية، ويقع مقره الرئيسي في مدينة سيدني بأستراليا، مع وجود مراكز أخرى له في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدينة مكسيكو العاصمة الفيدرالية للمكسيك، بالإضافة إلى مدينة لاهاي الهولندية.
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