لمحاصرة سوسة النخيل ...تقسيم مركز الخارجة لـ4 قطاعات لرصد البؤر المصابة في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الأحد، عن تقسيم مركز الخارجة لـ 4 قطاعات لرصد حركة وانتشار آفة سوسة النخيل الحمراء.





وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إنه جرى تقسيم المركز لهذه القطاعات لمحاصر سوسة النخيل ورصد أي بؤرة إصابة جديدة والتعامل الفوري معها من خلال المهندسين والمشرفيين الزراعيين بإدارة الخارجة الزراعية لمنع تفشي المرض.

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وأضاف مجد، أن المديرية وفرت المبيدات اللازمة لعلاج الإصابة بالحشرة، بالإضافة للكبريت الزراعي لاستخدامه كرش وقائي على جسم النخلة عقب انتهاء أعمال النظافة الميكانيكية لها " التقليم" والتي ينفذها المزارع خلال الفترة الحالية، لمنع انتشار المرض.

وفي ذات السياق أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تخفيض 50 % من قيمة تحليلات التربة والمياه بمعمل خصوبة التربة بديوان المديرية بمدينة الخارجة لخدمة صغار المزارعين.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إن المديرية خفضت قيمة تحاليل التربة والمياه بهف خدمة التنمية الزراعية بالمحافظة وخدمة الفلاح الصغير، لتقديم روشتة علاجية وفنية تخدم المزارع في تحديد الأسلوب الأمثل للري والتسميد وأفضل أنواع المحاصيل التي تجود في كل تربة بما يحقق أعلى عائد اقتصادي.





وأضاف مجد، أن المعمل يطرح للمزارعين الفترة الحالية، مخصبات حيوية ومغذيات نباتية وبدائل أسمدة ومبيدات حيوية، من إنتاج الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، وجاري الإعداد حاليًا لتنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بافتتاح معرض دائم لبيع منتجات الهيئة بأسعار مخفضة.





من جانب اخر قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إنه جرى تنفيذ قافلة علاجية مجانية لقرى القصر التابعة لمركز الداخلة، يومي 27، 28 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.





وأضاف محروس، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن القافلة جرى تنفيذها الوحدة الصحية بالقرية والمقيمين بها والقرى المجاورة، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 588 مواطنًا بتخصصات الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.

وأوضح أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

ولفت إلى، أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.



