مدير مهرجان الفيلم المغاربي بوجدة: دورة رقمية هذا العام بسبب كورونا.. فيديو

قال خالد سلي، مدير مهرجان الفيلم المغاربي بوجده ، إن مهرجان الفيلم المغاربي الذي تم في مدينة " وجدة "، واليوم هو ختام دورته التاسعة يُعتبر منصة جديدة وأرضية يمكن الانطلاق من خلالها للمزيد من التقدم على هذه المستويات ، التي تسعى الشعوب لتحقيقها.





وأضاف " خالد سلي " ، في مداخلة هاتفية مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " MBC MASR2 "، أن في بداية الأمر ، كان القائمين على هذا المهرجان أمام خيارين ، وهما ، إما تأجيل هذه الدورة للسنة المُقبلة إلى أن تغيب جائحة كورونا ، وإما القيام بهذه الدورة لهذا العام ولكن بشكل آخر غير تقليدي .





وتابع مدير مهرجان الفيلم المغاربي بوجده، أن استقر الأعضاء والقائمين على المهرجان بإقامة الدورة التاسعة للمهرجان لعام 2020 ، ولكن بشكل رقمي ، منوهًا إلى تحدي كورونا ، الذي تطلب تغيير في الاستراتيجية ، وتغيير في طريقة التنظيم المُعتاد عليها منذ فترات طويلة .

وأشار " سلي " ، إلى عدم توقعه لهذه النتائج من الدورة، مشيرًا إلى أن هناك ورشة من ورشات مهن السينما، كان المعتاد الذي يُشارك فيها حوالي 20 مُشارك ، اما اليوم هناك ورشات في الإخراج والسيناريو حضر بها مئات المشاركين، بالإضافة إلى وجود العديد من الطلبات للمشاركة والحضور في هذه الورشات.

وأكمل ، أن كان المعتاد يتم استقبال في المهرجان، شباب المدينة، وشباب جهة الشرق في المغرب فقط، أما الآن شارك في الورشات شباب من مصر، ومن تونس، والجزائر، والعراق، وفرنسا، والعديد من جميع أنحاء العالم، مُعقبًا: "هذا شيء جميل، لم نكن نتوقعه حضوريًا لهذه الدورة".

وأضاف ، أن أول أمس ، كانت هناك ندوة حول السينما، والثقافة، وكيفية التعامل مع كوفيد 19، وكان الحاضرون لم يتجاوز عددهم مائة مُشارك، أما الآن، أصبح هناك خمسة آلاف مُشارك في الندوة، دليلًا على مميزات الدورة الرقمية، مشيرًا إلى أن في الدورة العاشرة سيتم الدمج بين الحضور والمنصات الرقمية بطريقة أفضل.