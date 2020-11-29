القومى للمرأة ينظم اليوم تدريبا لأعضاء المنظمات الأهلية بالمنتدى

فى اطار حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المراة نظمت لجنتى المنظمات الأهلية والتدريب بالمجلس القومى للمراة اليوم تدريبا لاعضاء المنظمات الأهلية بالمنتدى

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و دور أعضاء المنظمات الأهلية فى ظل جائحة كورونا" والذى يستمر لمدة يومين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة 25 متدربا





الدكتورة نسرين البغدادى عضو المجلس ومقررة لجنة التدريب ، الدكتور عصام العدوى عضو لجنة المنظمات الأهلية بالمجلس ورئيس هيئة انقاذ الطفولة و الدكتور اريج البداروى عضو لجنة التدريب .





وخلال فعاليات اليوم الاول من التدريب

اكد الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات الاهلية والمنتدى على اهمية التعاون المشترك بين لجان المجلس فى تنظيم فاعليات توعوية تنتج عنها تبادل الخبرات .





كما ثمن على فكرة التدريب لدور المنظمات الاهلية فى مساعدة المراة على رفع العبء عنها ، الى جانب كافة أشكال العنف الذى تعرضت له من جائحة كورونا سواء العنف المنزلى والضغط النفسى وزيادة اعباء الأبناء فيما يخص نظام التعلم عن بعد ، وقضايا المرأة العاملة فى القطاع الغير منظم ،





وأكدت الدكتورة نسرين البغدادى فى كلمتها على أهمية العمل المشترك مضيفة ان فكرة التدريب تنبع أولا من معرفة خريطة الخدمات التى تقدمها المنظمات الاهلية أحدى أهم الأذرع التى يتعاون معها المجلس لتنفيذ فاعلياته .





وفى محاضرة مفاهيم العنف وأشكاله خاصة فى ظل جائحة كورونا

أشارت الدكتورة نسرين البغدادى إلى تعريف العنف وانواعه ، كما ألقت الضوء على ورقة السياسات التى تقدمت بها مصر وأقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وكانت من أولى الدول واتخاذها كأحد الأليات للتعامل مع العنف الواقع على المرأة أثناء الجائحة مؤكدة ان تداعيات الجائحة لم تقتصر على التداعيات الصحية فقط وأنما خلفت تداعيات اقتصاديه ونفسية واجتماعية.





وخلال المحاضرة و عن الأدوار المتوقعة للمنظمات الأهلية فى ظل الجائحة اكد الدكتور عصام العدوى أن هناك تحديات كبيرة واجهت العمل الأهلى أثناء الجائحة تتلخص فى عدم صدور اللائحة الخاصة بقانون العمل الأهلى التى تنظم عمل الجمعيات وقت الجائحة ، الى جانب قضية التمويل وما يرافقها من ظهور احتياجات مجتمعية جديدة كثيرة على سبيل المثل منها فقد العمل .





مضيفا أن الجمعيات قامت بالدور التوعوى والدور التفعيلى على اكمل وجه خلال الجائحة رغم التحديات فيما لم تستطيع القيام بالدور الرقابى.





كما أشار الى أن الدور الذى تقوم به الجمعيات لا ينحصر وقت الجائحة فقط وانما يستمر الى ما بعد الجائحة خاصة أن الجائحة سوف يكون لها تداعيات خاصة اقتصادية لمدة عامين قادمين على الأقل .



