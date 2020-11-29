جامعة القاهرة تطلق مسابقة التميز عن بعد.. ولا توجد حالات كورونا في امتحانات الميدتيرم

* تفاصيل عن مسابقة التميز عن بُعد

* لا توجد حالات كورونا في امتحانات الميدتيرم





كشف الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن المشكلات التى واجهت الطلاب أثناء امتحانات الميدتيرم أونلاين.





وقال الدكتور أحمد رجب، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الامتحانات أونلاين على منصة بلاك بورد تمت بنجاح، والقبول واسع من الأساتذة والطلاب، ولم تحدث أى مشكلات يعاني الطالب منها.





وكان أوضح الدكتور أحمد رجب، كيفية التعامل مع حالة اشتباه طالب بفيروس كورونا داخل الحرم الجامعى.





وقال الدكتور أحمد رجب، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "في حالة وجود اشتباه بحالة كورونا نقوم بعزل الحالة فى إحدى العيادات التابعة للكلية، كما يمنع صاحب الحالة الذهاب إلى الكلية إلا بعد أسبوع من سلبية المسحة وتمام الشفاء".





وأضاف "رجب" "يتم تحويل الفرقة أو المجموعة المرافقة له إلى الدراسة أون لاين لـمدة أسبوعين عبر منصة بلاك بورد ويتم التعقيم الكامل للقاعة أو المكان الخاص بهم".





وأشار إلى أن الكلية تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية مثل تطبيق نظام التعليم الهجين خمسين في المائة حضوري وخمسين في المائة أون لاين عبر منصة "بلاك بورد"، ويراعى تخفيض الأعداد بقاعات الدرس ومراعاة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، ولا يسمح لمن يخلع الكمامة بحضور المحاضرات، أيضا التعقيم المستمر للقاعات وجميع الأماكن وقياس حرارة الطلاب ومتابعتهم طوال فترات تواجدهم بالكلية والمتابعة المستمرة والدايمة طوال الأيام.





جدير بالذكر أن الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، صرح بأنه لا يوجد زيادة في المصروفات الدراسية للطلاب هذا العام، كما أنه يوجد تسهيلات للطلاب غير القادرين من خلال إدارة التكافل بالكلية، مضيفا أن الطلاب يقومون بتسديد الرسوم الدراسية وإحضار الإيصالات إلى الكلية لتقديمها لإدارة شئون الطلاب.

وأوضح "رجب" أن هناك تعليمات من الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، لتسهيل إجراءات دعم الطلاب غير القادرين وسرعة إنجازها وتقديم جميع الخدمات المتاحة للطلاب من خلال إدارة رعاية الشباب بكل الكليات.





وفى نفس السياق كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن حقيقة وجود حالات كورونا فى امتحانات الميدتيرم.

قال فى تصريح خاص لصدى البلد، إن امتحانات الميدتيرم قد بدأت بالأمس بالكلية ، وجزء منها حضوريا والآخر أون لاين.

وأضاف أنه لم يتم رصد أي حالات كورونا فى اليوم الأول من امتحانات الميدتيرم الحضورية، ويرجع ذلك إلى الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الكلية أثناء تواجد الطلاب من الحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطالب والآخر وارتداء الكمامات الطبية.

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وكان عميد كلية الآثار قد كشف عن الأنشطة الطلابية المتاحة للطلاب داخل الجامعة بخلاف الأنشطة التى طرحتها جامعة القاهرة أونلاين.

و‎أوضح أن هناك أنشطة متاحة في الكلية مثل الألعاب الفردية كتنس الطاولة والشطرنج وغيرها، ‎إضافة إلى بعض الندوات التثقيفية المتاحه أون لاين، وأفلام زيارات افتراضية لبعض المواقع الأثرية والمتاحف.

وبالنسبة للمصروفات الدراسية أوضح أنه لا يوجد زيادة هذا العام، كما أنه يوجد تسهيلات للطلاب غير القادرين من خلال إدارة التكافل بالكلية، مضيفا أن الطلاب تقوم بتسديد الرسوم الدراسية وإحضار الإيصالات إلى الكلية لتقديمها لإدارة شؤون الطلاب.









وكان عميد كلية الآثار قد أوضح أنه يتم الاعتماد علي المنصة التعليمية الإلكترونية الخاصة بالكلية والتي طرحتها الجامعة (منصة البلاك بورد) بصفة أساسية في طرح المقررات والبرامج الدراسية التي يتلاقاها الطلاب، بجانب كتب (بي دي اف) ، موضحا أن الطالب له حرية الاختيار في شراء الكتب إذا أراد زيادة حصيلته المعلوماتية، ولا يتم إجبار أي طالب على شراء الكتب .









كما أطلقت جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، مسابقة " التميز عن بعد"، وذلك ضمن رؤية الجامعة التنورية وأهدافها الاستراتيجية لكى تصبح إحدى الجامعات الذكية من الجيل الثالث.





كما تشجيع عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام المنصة التعليمية الذكية للجامعة، وتطوير المحتوى التعليمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والإمكانيات التي تتيحها المنصة في التفاعل مع الطلاب.





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بالإضافة إلى أن المسابقة مفتوحة لكل كليات جامعة القاهرة ومعاهدها بدون استثناء، وسيتم تقييم الأداء على المنصة من خلال لجنة متخصصة فى ضوء مجموعة من المعايير الموضوعية.





- شروط المسابقة ومعاييرها





1- تكامل عناصر صفحات المحتوى التعليمي المتاحة في منصة Blackboard الخاصة بالمقررات الدراسية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.





2- استخدام منظومة الامتحانات المعتمدة على منصة الجامعة Assessment Gourmet .





3- استخدام نظام Blackboard Collaborate في المؤتمرات والمحاضرات التفاعلية.





4- استخدام قنوات متنوعة للتواصل مع الطلاب مثل لوحة النقاش والمنتديات والرسائل والتنويهات والتعليقات.





5- إثراء المحتوى التعليمي وتنوعه من ملفات نصية وتسجيلات سمعية ومقاطع فيديو وروابط لمواقع على الإنترنت.





6- حجم الملفات الخاصة بالمادة العلمية التي تم تحميلها على المنصة واتاحتها للطلاب.





7- عدد ساعات التواصل الفعلية مع الطلاب في كل مادة من المواد.





- جوائز المسابقة





تقدم جامعة القاهرة عدد من الجوائز قيمتها مليون و 130 الف جنية، بالإضافة إلى شهادات التقدير والدروع، موزعة كالآتي:





* أفضل ثلاث كليات (450 الف جنيه).





المركز الأول: 200 ألف جنيه.

المركز الثانى : 150 ألف جنيه.

المركز الثالث : 100 ألف جنيه.









* أفضل ثلاثة أقسام ( 300 ألف جنيه)





المركز الأول : 150 ألف جنيه

المركز الثانى : 100 ألف جنيه

المركز الثالث : 50 ألف جنيه





* أفضل عشرة أعضاء هيئة تدريس ( 200 ألف جنيه)





* أفضل عشرة طلاب ( 100 ألف جنيه).





* أفضل وحدة IT على مستوى كليات الجامعة ( 80 ألف جنيه)



