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محافظات

انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تبطين وتأهيل الترع بترعة زكريا والطوبجي في المنيا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:19 م
مشروع تبطين وتأهيل
مشروع تبطين وتأهيل الترع
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أيمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم تكثيف حملات المتابعة للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، والوقوف على الأعمال الجاري تنفيذها من المرحلة الأولى من تبطين الترع، وما تم تنفيذه حتى الآن وما سيتم تنفيذه ضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة .


حيث يستهدف المشروع تأهيل الترع والفروع بطول 500 كم وبتكلفة قدرها 1.455 مليار جنيه ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا كمرحلة أولى.


أكد المحافظ أن تلك الاعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة.


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وأضاف أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق ، حيث ستسهم بشكل كبير في تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين ، وترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في الإنتاجية الزراعية.


وشدد على المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والقرى.

من جانبه تابع العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال المرحلة الاولي والتي تم الانتهاء منها، بترعة زكريا والطوبجي، بدائرة الوحدة المحلية لقرية دمشير، كما أنه جاري العمل في المرحلة الثانية من الترعة، بالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا ومديرية الري والموارد المائية.

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