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رياضة

30 مركز شباب في 10 محافظات لتنفيذ المشروع.. وزير الرياضة يلتقي بممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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ريهام بكير
التقي الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الأحد، بممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية، لبحث سبل التعاون بين الوزارة وهيئة التعاون الدولي اليابانية، وتنفيذ مشروع مشترك فيما بينهم.  

وبحسب بيان، أعرب صبحي عن سعادته بالمشروع، موضحًا أنه يعمل علي نشر التوعية بين الشباب الذي يبلغ نسبة 60٪ من الشعب المصري خاصة في ظل الظروف التي تؤثر علي العالم بأجمعه نتيجة لفيروس كورونا، مضيفًا انه سيتم تدريب 100 شاب وفتاة علي التوعية بفيروس كورونا خاصة في في سن حضانات الأطفال والمدارس الابتدائي، الأمر الذي بدوره سيعود بالتأثير علي 3750 شخصًا من اسرهم واصدقائهم، مضيفًا أن وزارة الشباب والرياضة ستعمل علي توفير 30 مركز شباب في 10 محافظات لتنفيذ المشروع.


الجدير بالذكر ان المشروع يهدف إلي رفع الوعي لدي النشء والشباب في ظل فيروس كورونا، والعمل علي بناء الشخصية والارتقاء بها.


حضر اللقاء يوشيفومي أمورا، ممثل رئيس هيئة التعاون الدولي الياباني، والدكتور محمد رفاعي، رئيس مجلس أمناء أجيال، الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، يوكو كامياما ممثلة عن السفارة اليابانية، والأستاذة ريهام محمد سليمان مسؤول برامج jica.
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