فيلم الحد الساعة خمسة لشريف البنداري ينافس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يشارك الفيلم القصير الحد الساعة خمسة للمخرج شريف البنداري في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 في الفترة ما بين 2 وحتى 10 ديسمبر، وذلك من خلال مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة ويمزج الفيلم في سرده بين الروائي والتسجيلي، حيث تدور أحداثه حول





هديل فتاة ثلاثينية تعيش في القاهرة، في لحظة فارقة من حياتها التي تود تغييرها تقرر الذهاب لعمل تجربة آداء في أحد أفلام المخرج المصري الكبير خيري بشارة .. يضعها خيري في لحظة إختيار تزيد من حيرتها .. الفيلم يمزج بين الواقعي والمتخيل في بناء سردي روائي/تسجيلي





ويقوم ببطولة الفيلم هديل حسن، المخرج خيري بشارة، أيتن أمين، وصدقي صخر، ويعتبر الفيلم هو شراكة إنتاجية بين شركات ريد ستار وSProductions و Africa film، الفيلم سيناريو وإخراج شريف البنداري.





كشف مهرجان القاهرة عن أماكن ومواعيد بيع التذاكر وأسعارها، والبداية ستكون من مقر المهرجان الرئيسي بدار الأوبرا المصرية، حيث سيتم فتح شباك التذاكر يومي 1 و2 ديسمبر بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا، على أن يتم تغيير مواعيد عمل شباك التذاكر باقي أيام المهرجان ليبدأ من الحادية عشرة صباحا وحتى العاشرة والنصف مساء، وحدد المهرجان سعر التذكرة العادية 35 جنيها.



وفي سينما أوديون، يفتح شباك التذاكر بدءًا من 3 وحتى 9 ديسمبر من الساعة الثانية عشرة صباحا وحتى الحادية عشرة مساءً، ويبدأ سعر التذكرة من 35 جنيها.



أما الجلسات النقاشية والمحاضرات التي تقام ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، فتصل قيمة تذاكرها إلى 40 جنيها.



وعن مزايا بطاقات الصحافة والصناعة والضيوف، أوضح المهرجان أنها تتيح لحاملها، مشاهدة الأفلام وحضور الندوات والمحاضرات وجلسات النقاش مجانًا بحد أقصى 4 تذاكر، ويمكن لحاملها حجز هذه التذاكر مسبقًا (حد أقصى يومًا واحدًا قبل ميعاد العرض) في أي من شبابيك التذاكر المخصصة، أما بطاقة الطلاب فتتيح لحاملها حجز 3 تذاكر مجانية في اليوم الواحد.



وأكد المهرجان أن محبي السينما من الفئات المختلفة الذين لم يحصلوا على بطاقات للمهرجان، لديهم فرصة الحصول على بطاقات أخرى بأسعار مخفضة تتيح لهم حضور 15 فيلما أو ندوة أو محاضرة، لا تشمل عروض السجادة الحمراء، موضحا أن سعر هذه البطاقة 300 جنيه.



ويشدد مهرجان القاهرة السينمائي، على أنه سيتم تنفيذ بروتوكول Covid-19 بمنتهي الحزم، حيث يلتزم المهرجان بتطهير جميع القاعات قبل كل عرض، مع الالتزام بنسبة إشغال لا تتجاوز 50%، مع وضع علامات لتسهيل التباعد الاجتماع، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة، والالتزام بأقنعة الوجه.



يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.







شريف البنداري هو مخرج مصري تخرّج من المعهد العالي للسينما عام 2007، أخرج عددًا من الأفلام القصيرة مثل صباح الفل للنجمة هند صبري، ساعة عصاري عن قصة الأديب الراحل إبراهيم أصلان، وبفيلمه القصير حظر تجول شارك ضمن الفيلم الروائي الطويل الجماعي 18 يوم والذي تم عرضه في مهرجان كان السينمائي، فاز بجائزة روبرت بوش في مهرجان برلين السينمائي الدولي لدعم فيلمه الروائي القصير حار جاف صيفًا والذي شارك في العديد من المهرجانات السينمائية، في عام 2017 أطلق فيلمه الروائي الطويل الأول علي معزة وإبراهيم، كما قام بإخراج الجزء الثاني من المسلسل التاريخي الضخم الجماعة مع الكاتب وحيد حامد، شارك كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية مثل القاهرة والجونة والقومي للسينما المصرية، كما قام بتأسيس شركة “أفريكا فيلمز” والتي تعمل على بإنتاج أفلام قصيرة وطويلة لمخرجين في عملهم الأول أو الثاني ويعمل الآن علي إنجاز فيلمه الطويل الثاني “إسبراي”





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