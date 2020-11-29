ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة| الخطيب ينتصر لـ شيكابالا.. مرتضى منصور يشن هجوماً عنيفاً على اتحاد الكرة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:26 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
Advertisements
محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


إخماد فتنة التعصب.. كيف انتصر الأهلى لـ شيكابالا بعد الإساءة الجماهيرية له
أبدى محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي غضبه الشديد من إساءة الجماهير لـ محمود عبدالرازق شيكابالا بعد الهجوم العنيف الذى تعرض له خلال الأيام الماضية.

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة تواصل مسلسل استفزاز الجماهير والنادي بعدما منعت أحمد مرتضى منصور من حضور الجمعية العمومية.

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادي الأهلى سيعلن اليوم عن أول اللاعبين الأجانب الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الصيفي الجارى .

أشاد الإعلامى أحمد شوبير بالدور الكبير الذى قام به محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فى تتويج الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف .

وجه حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، رسالة إلى جماهير ناديه بعد ضياعه فرصة سهلة أمام الزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضى فى نهائى دوري أبطال إفريقيا.

نجح مسئولو نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، في التعاقد مع إيهاب جلال ليعود إلى قيادة الفريق من جديد خلال الفترة المقبلة.

أكد أيمن عبدالعزيز مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، سلبية المسحة الطبية الخاصة به للكشف عن فيروس كورونا.

أكد تقرير تونسي، اليوم الأحد، أن إدارة النجم الساحلي التونسي استقرت على تعيين عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، مدربا لـحراس مرمى ليتوال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القفاز الذهبي.. محمد الشناوي ينفرد بـ الأكثر حفاظا على شباكه في التاريخ.. وشوبير سابعاً

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يطعن على قرار إيقافه.. رئيس صن داونز يخطط لشراء ناد مصري.. والاتحاد يحصل على توقيع ثنائي الأهلي

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

بعد جدل إصابته بكورونا.. شوبير يكشف الحالة الصحية لـ محمد الشناوي حارس الأهلي

بعد اعتزاله.. عصام الحضري مدربًا لحراس مرمى النجم الساحلي

ترشيحاتنا

ننشر مستند الأولمبية.. منع حضور نجل مرتضى منصور عمومية الجبلاية

الصين تنفي مسئوليتها عن تفشي فيروس كورونا.. وتتهم هذه الدولة

بملابس سوداء.. نرمين ماهر تثير الجدل بإطلالة جريئة

بعد وصلة تنمر.. أحمد بدير يقاضي إعلامية كويتية

عودة مايك تايسون Mike Tyson .. قصة ملاكم اعتنق الإسلام داخل سجون أمريكا وهذا اسمه الجديد

بعد منع أحمد مرتضى .. عمرو الجنايني: نادي الزمالك على رأسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يصاب بعض الأشخاص بـ كورونا أكثر من غيرهم ؟ .. دراسة تكشف السر

تقبل كلبها .. جنا عمرو دياب تثير الجدل بإطلاله جديدة

وحش مرسيدس الكهربائي الجديد EQC 4x4².. فيديو وصور