الانتهاء من تطوير مصنع تعبئة الغاز في مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الانتهاء من إعادة تطوير وتشغيل مصنع تعبئة الغاز بالكيلو 17 شرق مدينة مرسى مطروح من خلال إسناد الاصلاحات الفنية والادارية إلى إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

















وأضاف أنه تم الاعتماد على الكوادر الفنية المدربة للعمل بمنظومة الإنتاج من خلال عدد من العاملين المدربين والمؤهلين فنيا وإدرايا وحٌسن تعاملهم مع المواطنين، مما انعكس على توفير السلعة الاستراتيجية بطريقة آمنة مع الالتزام بالمواصفات الفنية والأوزان والأسعار المقررة، والقضاء أيضا على الكثير من المعوقات والسلبيات السابقة، مع تقديم الخدمة للمواطنين بجميع المناطق بالمحافظة بالأسعار والأوزان المطابقة والتيسير عليهم.









وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والتأمين، والانتهاء من أعمال غرفة مواتير الضخ بالتنسيق مع مديرية الإسكان، وكذلك الصيانة الدورية لكافة مكونات المصنع.









وأشار محافظ مطروح إلى سعى وجهود المحافظة للارتقاء بكافة الخدمات، مناشدا المواطنين بالابلاغ عن أى سلبيات خاصة بتعبئة وتوفير اسطوانات البوتاجاز من خلال الاتصال بغرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة.









وتقدم أصحاب المستودعات بمطروح بالشكر للواء خالد شعيب على الجهود المبذولة للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة توفير أسطوانات البوتاجاز.









وأكد مدير مصنع تعبئة البوتاجاز بمطروح، إنه لا توجد مشكلة في أسطوانات البوتاجاز بالمحافظة، بل يوجد فائض كبير في الأسطوانات تكفي مدن المحافظة .









وأضاف أنه لا توجد مشكلة في عمليات التعبئة بعد تركيب أجهزة حديثة بالمصنع، كما يتم صيانة الأسطوانات قبل التعبئة، وتكون التعبئة إلكترونيا 71% بوتاجاز والباقي لضغط الهواء، كما يتم التأكد من إحكام وصلاحية الأسطوانة.









يذكر أن محافظة مطروح كانت تعانى أزمة فى أسطوانات البوتاجاز، والتى يعانى منها أهالى مدينة مرسى مطروح ومدن ومناطق غرب المحافظة، بسبب عدم كفاية الحصص الواردة للمحافظة، وانتشار الطوابير أمام المستودعات وسيارات التوزيع خاصة مع قدوم فصل الشتاء ، خاصة أن المحافظة لم تغط بشكل كامل بشبكة الغاز الطبيعي وهو ما يتسبب فى تزايد معاناة المواطنين.









وطالب نواب الشعب بمطروح ، فى ذلك الوقت ان تقوم الحكومة ممثلة فى وزارة البترول بتوفير حصص أسطوانات الغاز المطلوبة لسد حاجة الأهالي، حيث المحافظة تحتاج إلى حوالى 10 آلاف أنبوبة يوميا.









وكان انشاء مصنع تعبئة البوتاجاز بمطروح والذى انشئ بمنطقة الكيلو 16 الحل في إنهاء الأزمة بتوفير احتياجات المواطنين من الغاز.



