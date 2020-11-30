اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على انخفاض مؤشر السوق العام 2ر36 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5522 نقطة بنسبة هبوط بلغت 65ر0 %، وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر167 مليون سهم تمت عبر 9301 صفقة نقدية بقيمة 2ر70 مليون دينار كويتي .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر9 نقاط ليبلغ مستوى 01ر4365 نقطة بنسبة هبوط بلغت 23ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 11ر55 مليون سهم تمت عبر 2049 صفقة نقدية بقيمة 9ر2 مليون دينار .

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كما انخفض مؤشر السوق الأول 05ر49 نقطة ليبلغ مستوى 6106 نِقَاط بنسبة هبوط بلغت 8ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر112 مليون سهم تمت عبر 7252 صفقة بقيمة 3ر67 مليون دينار .





فيما، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 15.12 نقطة ليقفل عند مستوى 8,708.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.5 مليار ريال.





وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 444 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 467 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 44 شركة على تراجع.





وكانت أسهم شركات نسيج، وأبو معطي، وصناعة الورق، وجزيرة تكافل، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم الأندلس، وتهامة، وعسير، وساب، والرياض فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 1.95% .





فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، وسيرا، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أبو معطي، وريدان، وكيان السعودية، والدوائية، ووفرة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.





كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 135.60 نقطة ليقفل عند مستوى 19,920.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 435 ألف سهم تقاسمتها 1614 صفقة.