وفد من الوكالة المصرية للفضاء يزور أكاديمية طيبة في المعادي.. شاهد

زار وفد من الوكالة المصرية للفضاء، أكاديمية طيبة للهندسة وأكاديمية علوم الحاسب في المعادي، بحضور الدكتور محمد كساب رئيس شعبة الأنظمة الميكانيكية بوكالة الفضاء المصرية والمهندس أحمد فراج مدير قسم التحكم، والدكتور إبراهيم سليم عميد كلية الحاسبات، والدكتور عبدالغني محمد عميد كلية الهندسة بالاكاديمية.





وقام الدكتور محمد كساب، بشرح وإيضاح أهمية القمر الصناعي وطريقة عمله وأهمية برنامج الفضاء المصري لإحداث طفرة كبيرة ومواكبة العالم في معرفة وإختراق اسرار الفضاء لما له من تأثير مباشر على الحياة.





وقال الدكتور صديق عفيفي، رئيس أكاديميات ومدارس طيبة التعليمية، إن الدولة تعي جيدًا أهمية دور الجامعات الخاصة في منظومة التعليم العالي، في مصر وقدرتها على كسب ثقة المجتمع .





وشدد عفيفي، على ضرورة رفع نسبة التعليم الخاص في التعليم العالي باعتباره داعمًا رئيسيًا لمسيرة التعليم، لافتًا إلى أن تلك النسبة لا تزال ضئيلة مقارنة بإمكانيات الجامعات الخاصة في مصر وجودة الخدمات التعليمية والبحثية التي يمكن أن تقدمها للطلاب.





كما أشار عفيفي، إلى ضرورة إنشاء منظومة بحثية متكاملة بالجامعات الخاصة من خلال إنشاء المراكز البحثية داخل هذه الجامعات والمساهمة مع الجامعات الحكومية في تطوير المنظومة البحثية، فضلا عن تشجيع عقد مزيد من الاتفاقيات والتعاون الأكاديمي مع الجامعات الأجنبية وجهات التمويل التي يمكن أن تمول المشروعات البحثية والقومية.





وفي نهاية الزيارة توجه الدكتور محمد كساب، بالشكر للدكتور صديق عفيفي، رئيس أكاديمية طيبة الدولية، لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب من اجل مواكبة التطور الهائل في التعليم داخل الأكاديمية .



