تحذير خطير.. باحث بريطاني أول من توقع تفشي كورونا: الوباء قد لا ينتهي أبدا

يزعم الباحث الاسكتلندي الاصل، لوثيس مكاش، 26 عامًا، من كانتربري، وهو زميل باحث في جامعة ليستر البريطانية متخصص في الرياضيات التطبيقية والنمذجة الرياضية، أن خلفيته منحته فكرة جيدة عن وباء كورونا المستجد - كوفيد 19، وحذر أكاديمي رياضيات الشاب، قائلا إنه توقع بشكل صحيح مسار جائحة فيروس كورونا المستجد من أنه قد لا ينتهي أبدًا ما لم يكن لدينا إغلاق ممتد.





وأضاف وفقا لتصريحات نقلتها صحيفة ذا ميرور البريطانية أنه يشك في أن اللقاح سيغير ذلك حيث أكدت الحكومة أن أي لقاح سيكون طوعيًا، لذلك يقدر أنه يحتاج إلى أربعة أخماس السكان على الأقل لأخذه بفعالية إذا كان سيقمع فيروس كورونا









ووجد استطلاع YouGov الأخير أن 21٪ قالوا إنهم من غير المرجح أن يأخذوا لقاحًا بينما 12٪ غير متأكدين.





مكاش، الذي نشأ في اسكتلندا وبافاريا في ألمانيا حتى سن العاشرة ، يعيش الآن مع شريكه في كانتربري





وقال إن كل ما تنبأ به كان صحيحًا حتى الآن، وأن الطريقة الوحيدة التي يمكن للناس أن يضمنوا بها إنهاء الوباء ستكون عزل أنفسهم بشكل صحيح، بشكل مثالي لمدة 12 شهرًا على الأقل.





واستطرد قائلا إنه يشك في أن اللقاح سيغير ذلك حيث أكدت الحكومة البريطانية أن أي لقاح سيكون طوعيًا، لذا يقدر أنه يحتاج إلى أربعة أخماس السكان على الأقل لأخذها بشكل فعال إذا كان سيقمع فيروس كورونا.





وواصل قائلا: "لقد قلت هذا في بودكاست منذ أشهر:" مضيفا "الفيروس المستجد سيقتل كل الناس الأغبياء فقط"





لكني قلت: "إذا عبرت الطريق ولم تنظر يسارًا ويمينًا وصدمتك سيارة، فإن أي فرد عاقل من الجمهور سوف يستدير ويقول إنه خطأه، فأنت لم تنظر إلى اليسار أو على حق، كنت تستحق أن تصدم".





وتابع: بالنسبة لي، هذا في الواقع لا يختلف كثيرًا عن القول إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة، فمن المرجح أن تكون مصابًا.





واوضح أن الاختلاف مع فيروس كورونا هو أنه يؤثر على أكثر من شخصك، وهذه مشكلة خطيرة حقًا.





واضاف إنه في وقت سابق من الوباء كان يتنبأ بشكل صحيح بأرقام الحالات والوفيات، بعد أن أرسل تنبؤاته مسبقًا إلى الأشخاص الذين يثق بهم، لكنه لم يقم بعمل نماذج محددة لكيفية تطور الأشياء من هنا.





وفي الواقع، من الأصعب الآن إجراء التنبؤ الآن، في البداية كان الكثير من الناس يفعلون ما قيل لهم، الآن أصبح التنبؤ أكثر صعوبة لأن هناك الكثير من السيولة.





وأضاف "سأقول إنني أفترض، لكن رأيي - وآمل أن أكون مخطئًا - هو أنه لن ينتهي أبدًا ما لم نتبع استراتيجية قمع وسنطور آليات للتعامل معها بشكل أفضل، لكنها لن تختفي".





وتابع "نحن بحاجة لوقف كل شيء، نحن بحاجة إلى إغلاق لمدة 12 شهرًا، وأقدر أن ذلك سيكون له تأثير كبير على دخل الناس، وحياة الناس، ولكن هذا هو المطلوب".





واستطرد "هذا وقت كافٍ لتقليل الحركة بشكل كبير بما يكفي للسماح للفيروس بالقمع، ليس من الجيد أن نقول إننا سنغلق أبوابنا لأن عدد الوفيات انخفض أو انخفض عدد الحالات، وهذا ليس جيدًا بما يكفي. يجب أن تكون هناك فترة بعد ذلك أيضًا"





واردف "أقول ذلك من خلال النظر إلى معدل الإصابة وثانيًا من النظر إلى تحليل السلوك"





واضاف "أنا لست عالم فيروسات أو متخصص في المناعة ، لكن في نهاية المطاف أنا عالم شغوف للغاية بالأدلة التجريبية".



