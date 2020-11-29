"رمي جتت".. رسالة محمود العسيلى إلى المتعصبين كرويا





وقال محمود :" بعض الناس عايزة تلزق نفسها في اي حاجة تنتمي ليها و خلاص حتى لو هما مش فاهمين ايه الحاجة دي .. الناس دي فاقدة هويتها وتايهة وغضبانة غضب مكبوت مش عارف يطلع .. و دا اللي بيخلق التعصب و الاحتقان في امور تافهة و صغيرة علاقتهم بيها مجرد انتساب او رمي جتت.. اهو حاجة يستخبوا وراها و خلاص.





وظهرت أزمة جديدة بين شيكابالا وعدد من جماهير الأهلي، ورد قائد الزمالك بـ "ستوري"، عبر حسابه على "إنستجرام"، أمس السبت، يتمثل في صورة سابقة له يسسيء فيها لجماهير الأهلي، خلال إحدى مباريات القمة.





وهذه الواقعة بين شيكابالا ويعض جماهير النادي الأهلي ليست جديدة، واتسمت العلاقة بين الطرفين بالشد والجذب والتوتر، دائمًا بعد أي مباراة بين الفريقين.





وشهدت مباراة السوبر المصري الأخيرة بالإمارات، في فبراير الماضي، أزمة بين شيكابالا وبعض مشجعي الأهلي، وأوقف اللاعب على إثرها لعدة مباريات.





وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، بالفوز على الزمالك (2-1) في المباراة النهائية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.





وسجّل شيكابالا هدف التعادل (1-1)، بعد هدف عمرو السولية للأهلي، قبل أن يأتي محمد مجدي أفشة ويحرز هدف التتويج، في الدقيقة 86.

نشر الفنان محمود العسيلى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى توتير يوجه فيها رسالة الى المتعصبين كرويا بعد الازمة التى نشبت بين الجمهور والاهلاوى وشيكابالا.