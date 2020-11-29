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فن

نصر محروس يهنئ حميد الشاعري بعيد ميلاده.. الكابو حبيب قلبي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:44 م
حميد الشاعري ونصر
حميد الشاعري ونصر محروس
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محمد بدران

حرص المنتج نصر محروس علي تهنئة الفنان حميد الشاعري بعيد ميلاده الـ59 وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

ونشر نصر محروس صور له بصحبة حميد وعلق عليها قائلًا "الكابو حبيب قلبي و أخويا الغالي و أستاذي.. كل سنة و أنت طيب 🎂❤"

يحتفل الفنان حميد الشاعري اليوم الـ 29 من شهر نوفمبر بعيد ميلاده الـ59، فهو الفنان الذي أحدث طفرة موسيقية في الوطن العربي بإدخال آلات موسيقية على الأغنية العربية وهي الخطوة التي عرضته لهجوم من عدد من الموسيقيين، وفيما بعد تقبل الجمهور الموسيقي هذه التغيرات ليصبح حميد الشاعري "الكابو" موسيقار للجيل الذهبي. 

-تجارب غنائية لاكتشاف نفسه:

موهبته الموسيقية بدأ في اكتشافها منذ أن كان عازف أورج ثم فريق أبناء أفريقيا يضم عددا من المغنيين الأفريقية والعربية، ولكن لم يكتب لهذا الفريق الغنائي الاستمرار طويلا. 

-لم يحقق حلم والده: 

أراد والد حميد الشاعري أن يصبح طيارا، ولتحقيق هذا الحلم أرسله للدراسة في بريطانيا، ولكن كان حلم الموسيقى مازال يطارد " كابو" لذلك لجأ إلى تأجير الاستديوهات في بريطانيا لكي يسجل أول أعمالها الفنية.

ألبوم فاشل صنع من حميد الشاعري نجما

لم يكن الحظ حليفا لـحميد الشاعري في أول خطوة فنية قام بها، وفشل أول ألبوم أطلقه في السوق المصري " عيونها" ولكن ألبوم رحيل هو الذي ثبت قدمه في الفن المصري ومن هنا بدأت نجومية حميد الشاعري. 

-الكينج أدخله إلى عالم التلحين: 

والتقى حميد الشاعري بـكينج الأغنية محمد منير عن طريق شركة إنتاج سونار ومن هنا أتت فرصة عمره لكي يقتحم عالم التلحين ويصبح رائدا في صناعة الأغنية، وقدم أول ألحانه من خلال أغنية الطريق. 


نجومية وصداقة 30 عاما

ارتبط حميد الشاعري اسمه بعدد من نجوم جيله مثل ايهاب توفيق، مصطفى قمر وهشام عباس على الصعيد الفني وعلى الصعيد الإنساني حيث تجمعهم علاقة صداقة امتدت لأكثر من 30 عاما. 

وعلى الصعيد الغنائي قدم حميد الشاعري مع هشام عباس ديو " عيني " ومع مصطفى قمر ديو " يا غزالي" بخلاف الألحان والتوزيع. 


-نجاحات مع الهضبة: 

التقى عمرو دياب في بدايته الفنية مع حميد الشاعري في الأردن وهنا التقت طموحهما وقررا التعاون والذي كان بدايته في البوم ميال عام ١٩٨٨،  وقدم معه أغنية لية. 

والنجاح الحقيقي للهضبة مع حميد الشاعري كان من خلال ألبوم متخافيش عام 1990، والنقلة الموسيقية كانت من خلال اغنية " الماضي" ثم البوم أيامنا ليشكل حميد الشاعري مع الهضبة ثنائيا فنيا نجاحا في مطلع التسعينات، وسيطر حميد الشاعري بلمساته الفنية على ألبوم " ويلومني" انتاج عام 1994، حتى وصلا للعالمية من خلال البوم نور العين الذي حصد عنه عمرو دياب جائزة وورد ميزوك اوورد.


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