ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. الجمارك تعدم أكثر من مليوني سلعة مقلدة ومغشوشة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:42 م
الجمارك السعودية
الجمارك السعودية
Advertisements
قسم الاقتصاد
أتلفت الجمارك السعودية اليوم، أكثر من مليوني سلعة مقلدة ومغشوشة ضُبطت خلال المرحلة الماضية عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية بالتعاون والتنسيق مع شركاء الجمارك في مجال حماية الملكية الفكرية.

ويأتي تنفيذ عملية الإتلاف انطلاقًا من مهام الجمارك السعودية واختصاصاتها التي حددها نظام الجمارك الموحد وتأكيدًا منها على تطبيق العقوبات ضد منتهكي الملكية الفكرية، حيث كان للجمارك السعودية دور هام مع جميع شركائها في ضبط هذه المخالفات ومنع دخولها بعد صدور قرارات اللجان الجمركية بأن تلك المنتجات مقلدة مع إدانة أصحابها وفقًا لنظام الجمارك الموحد.

اقرأ أيضا:

وأكدت الجمارك أنها حرصت على تنفيذ عملية الإتلاف بالتعاون مع شركة متخصصة في هذا المجال سعيًا للحفاظ على البيئة وحمايتها من الأضرار الناتجة عن عمليات الإتلاف، حيث تمت عملية الإتلاف بطريقة بعيدة عن الطرق التقليدية التي تتعارض مع حماية البيئة التي تُطبقها المملكة العربية السعودية.

كما أكدت أنها تسعى باستمرار إلى مواكبة اهتمام المملكة بالملكية الفكرية ودعمها ورعايتها والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية وحماية حقوق المبدعين والمبتكرين، مؤكدةً أنها تواصل عبر جميع منافذها الجمركية العمل على إنفاذ القوانين في هذا الشأن ودعم الجهود المبذولة التي تُحقق حماية الملكية الفكرية على أكمل وجه والتصدي للمخالفين.

وشملت المنتجات المقلدة والمغشوشة التي جرى إتلافها (أحذية، ملابس، أكسسوارات جوالات، أدوات صحية، فلاتر سيارات) جميعها تحمل علامات تجارية ذائعة الصيت من كبرى الشركات العالمية.

يُذكر أن الجمارك عملت على تطوير الإجراءات الجمركية والأنظمة الآلية لإحكام الرقابة على الواردات للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجمارك السعودية تصدر آلية جديدة لتنظيم عملية استيراد منتجات التبغ

بسبب ارتكابهم مخالفات.. عقوبات سعودية على مزاولي مهنة التخليص الجمركي

عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنسوبة لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية.. قانون الجمارك

إلزام التاجر بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية الإلزامية لمدة خمس سنوات على الأقل..قانون الجمارك

بعد تصديق السيسي.. 7 مهام لمصلحة الجمارك بالقانون الجديد

السعودية| أمر سامٍ بربط "الملكية الفكرية" تنظيميا برئيس الوزراء

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة منع أحمد مرتضى من التسجيل فى الجمعية العمومية غير العادية للجبلاية

تحديد هوية مرتكبي واقعة التنمر ضد شيكابالا بعد نهائى القرن

الحضري يعلن مرض والدته ويدعو لها بالشفاء

بلطجة واستفزاز لجماهير الزمالك.. مرتضى منصور ينتفض ضد منع نجله من حضور عمومية الجبلاية

حقيقة أم أكذوبة.. صلح عمرو دياب ودينا الشربيني

ننشر مستند الأولمبية.. منع حضور نجل مرتضى منصور عمومية الجبلاية

Advertisements

إخماد فتنة التعصب.. كيف انتصر الأهلى لـ شيكابالا بعد الإساءة الجماهيرية له

بعد التتويج ببطولة إفريقيا .. أحمد شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

تصاعد أزمة أحمد بدير ومى العيدان.. الفنان: هقاضيها.. والإعلامية: عندى بدل المحامى 6

ننشر مستند الأولمبية.. منع حضور نجل مرتضى منصور عمومية الجبلاية

حقيقة أم أكذوبة.. صلح عمرو دياب ودينا الشربيني

بعد التنمر على شيكابالا.. أول تعليق من الخطيب على إساءات الجماهير

لأول مرة .. شوبير يكشف سرا عن محمد الشناوى فى نهائى إفريقيا

وفق اشتراطات بنائية جديدة.. السيسي يوجه بصياغة منظومة البناء لإعادة تنظيم النشاط العمراني

بلطجة واستفزاز لجماهير الزمالك.. مرتضى منصور ينتفض ضد منع نجله من حضور عمومية الجبلاية

أخبار الرياضة| الخطيب ينتصر لـ شيكابالا.. مرتضى منصور يشن هجوماً عنيفاً على اتحاد الكرة

دراسة تكشف عن مكون طبيعي لضبط ضغط الدم

إذا كنت ممن يحبون لبس الجلود.. علي جمعة يوضح 15 حقيقة عنها لا يعرفها الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العصفورة كيا.. تعرف على السيارة المفضلة لسيدات التسعينيات

دراسة تكشف عن مكون طبيعي لضبط ضغط الدم

أبرزها التهاب المفاصل .. 9 أمراض تصيب الكلاب والقطط في الشتاء