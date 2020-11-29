السفر للخارج يثير أول جدل بين النواب ورئيس الشيوخ.. عبد الرازق يشترط موافقته ويحتفظ بحقه في الاعتراض على سفر الأعضاء.. والمجلس يوافق على تعديل اللائحة بعد خلافات في الرأي

- المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للنواب المعترضين: تحملون صفة المؤسسة النيابية التي تنتمون إليها

- المستشار بهاء أبو شقة حذر من تعارض التعديلات مع حق التنقل.. ويؤكد: حق دستوري ولا يجوز تقييد النائب









شهدت مناقشات المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، انقسامات واعتراضات من أعضاء المجلس، وخاصة البند المتعلق بإلزام النائب بإخطار رئيس مجلس الشيوخ بالجهة المتوجه إليها، وأن رئيس المجلس له حق رفض السفر، وهي المادة التي اعترض عليها أغلب النواب.





بدأت الاعتراضات بكلمة النائب طارق عبد العزيز، الذي رفض المادة كما هي وقال إن لديه مكتب محاماة في لندن، يستوجب السفر إليه 4 مرات شهريًا، وآلية إخطار رئيس المجلس وانتظار الرد فيها قيود و"تقليل" من عضو مجلس الشيوخ.





من جانبه قال الدكتور عبد المنعم سعيد، إن أعضاء مجلس الشيوخ من الخبراء والأكاديميين وجميعهم كوادر كبيرة أصحاب خبرة، وبالتالي فالكثير من أعضاء المجلس لديه ما يستدعي السفر بشكل دوري لحضور مؤتمرات خارجية خلال 24 ساعة، وأيضًا هناك ما يستدعي سفر النواب للعلاج بشكل دوري، لذلك يحتاج العضو لحرية التنقل، مقترحًا أن يتوقف الأمر عند الإخطار فقط.





واقترح النائب هاني سري الدين أن يخطر العضو رئيس المجلس قبل السفر بـ48 ساعة، ولرئيس المجلس أن يرفض السفر إذا استدعت الأمور ذلك.





فيما قال المستشار بهاء أبو شقة أن المادة 34 من الدستور جلعت حرية السفر حق من حقوق الإنسان، ولا يجوز تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.





وأضاف "أبو شقة" أن النص بهذه الصورة سيكون مشوب بعدم الدستورية لأن حق التنقل حق دستوري في كل دول العالم.





فيما قال النائب حسام الخولي، إنه من حق رئيس المجلس أن يعترض على سفر النائب إذا كان المكان المتجه إليه فيه خطر.





ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: " ماذا لو كان متوجها لدولة بها مشاكل مثلًا.. ألا يستحق الأمر نوع من الأخذ والرد.. فهو الأن لا يمثل نفسه فقط ؟".





من جانبه اقترح النائب الدكتور محمد شوقي عبد العال مقرر لجنة اللائحة، صياغة أخرى وهي " لعضو المجلس السفر خارج البلاد بعد إخطار رئيس المجلس قبلها بـ24 ساعة بطلب يبين فيه وجهة سفره، ويجوز لرئيس المجلس الاعتراض على السفر واخطار العضو قبل سفره" إلا أن قاعة المجلس رفضت هذا الاقتراح.





ورد المستشار بهاء أبو شقة، أن أي مواطن سواء عضو نيابي أو غير نيابي يرغب بالسفر، يحصل علي تأشيرة دخول من الجهات وهي الجوازات، فمسألة التحقق فيما إذا كان مسافرًا لجهة ممنوعة، فهي ليست من اختصاصات المجلس إنما من اختصاصات الجهات الأمنية.





واقترح أبو شقة أن يخطر العضو رئيس المجلس بالجهة التي يتوجه إليها، وألا ينتظر رد رئيس المجلس، وقال :" أي إضافة غير ذلك سنقف أمام الدستور".





ووافق المجلس على الصياغة التي طرحها رئيس مجلس الشيوخ والتي نصت :" في حالة سفر العضو خارج البلاد، عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض" .





وشدد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على ضرورة اخطار رئيس المجلس بجهة سفر أي عضو في للخارج و لرئيس المجلس حق الاعتراض.





ورأى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبر الرازق ضرورة تشديد الامر نظرا لان النائب لا يعبر عن نفسه و ينتمي لمؤسسة تشريعية.





النص قبل تعديله في الجلسة كان:





" لايجوز للعضو السفر للخارج الإبإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابى يبين فيه وجهته وسبب سفره.





لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج فى مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك فى مضبطة الجلسة .





ولايتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأ صلية التى يعمل بها.





ولايجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية الإبأذن كتابى من رئيس المجلس "