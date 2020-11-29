أسامة هيكل يفتتح دورة لتدريب الإعلاميين السودانيين بالقاهرة

افتتح أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، يرافقه محمد إلياس الحاج سفير السودان بالقاهرة، اليوم، الدورة الخاصة بالإعلاميين والصحفيين السودانيين التي يعقدها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة بوزارة الدولة للإعلام، والتي تستمر لمدة 24 يوما.





وأكد «هيكل» أن الدورة يتم عقدها بناء على اتفاق مع وزير الإعلام والثقافة السوداني«فيصل محمد صالح» خلال اتصال هاتفي معه في شهر أكتوبر الماضي، مضيفا أن الدورة تتضمن التدريب على أحدث وسائل الإعلام التقليدي والجديد.





كما قال «هيكل» إن هذه الدورة الخاصة تعكس عمق العلاقات المصرية السودانية على جميع المستويات، وأن تطوير العلاقات الإعلامية والثقافية يقوي العلاقات على مستوى الشعوب بشكل كبير.





وأكد أنه يندر أن تكون هناك دولتان تربطهما اللغة والتاريخ والجغرافيا والثقافة مثلما تربط السودان ومصر.





وتتضمن الدورة لقاءات مع خبراء الإعلام والاتصال وعدد من المسئولين المصريين، ويشارك فيها 15 من الصحفيين والإعلاميين السودانيين بمختلف وسائل الإعلام السوداني.





من جانبه وأشاد السفير «محمد إلياس الحاج» سفير السودان بالقاهرة ومندوب السودان بجامعة الدول العربية، بعقد هذه الدورة للإعلاميين الأفارقة، مؤكدًا أن الإعلام هو مجال هام للغاية وقادر على تقوية العلاقات الشعبية بشكل كبير.





وتوجه بالشكر لوزارة الدولة للإعلام في مصر ووزارة الإعلام والثقافة بالسودان على تنظيمهم هذه الدورة، معربا عن أمله في أن تكون دورة ناجحة ومفيدة للجميع.



