سكرتير عام كفر الشيخ: استكمال إنشاء شبكات ألياف ضوئية بنطاق المحافظة.. صور

تابع اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، استكمال أعمال إنشاء البنية التحتية "شبكات ألياف ضوئية" بنطاق المحافظة، وربط جميع المواقع الحكومية بالمحافظة والتنسيق مع كافة الجهات للتنفيذ، وذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.





جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، والدكتور عزت محروس، وكيل وزراة الشباب والرياضة، والمهندس غادة اسماعيل أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، وأحمد العفيفي، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.





وأكد اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، علي ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات الحكومية المسئولة عن التحول الرقمي للمحافظة، وأن يكون التنسيق بمعرفة مديري السنترالات ومهندسي الشركة المصرية للإتصالات مع رؤساء المجالس والمدن ومديرى إدارات الخدمات بمراكز ومدن المحافظة.





كما وجه سكرتير عام محافظ كفر الشيخ، إجراء بيان استرشادي محدد به مواقع ومسارات الحفر حسب الأولوية طبقًا لأعمال رصف الطرق بكل مركز ومدينة، موجهًا بضرورة المتابعة في الأعمال، وأن يتم عقد اجتماع بنهاية كل شهر للوقوف علي معدل التنفيذ ومتابعة الأعمال وتحديد المعوقات لحلها علي الفور.





ومن جانبه، كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بعقد اجتماع تنسيقي بحضور مسؤول السنترال وجميع المسئولين عن التحول الرقمي بإدارات الخدمات المختلفة والمنشآت الحكومية بكل مركز ومدينة، ويتم فيها الاتفاق علي مواقع ومسارات الحفر طبقًا للأولوية وحسب خطة الرصف بكل مركز ومدينة.





كما كلف محافظ كفرالشيخ، مديري سنترالات الشركة المصرية للإتصالات في كل مركز من مراكز المحافظة، بالتوجه إلي مجالس المدن لعمل محضر تنسيقي لبدء الأعمال، وعقد اجتماع نهاية كل شهر لعرض موقف وحجم الأعمال التي تم تنفيذها.





وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الخطة الاستراتيجية للدولة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإتمام عملية التحول الرقمي، وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة، مما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن، والمساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة، لدعم اتخاذ القرار بشكل سريع وآمن.



