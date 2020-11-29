دولة أردوغان الأكثر تضررا.. انفجار في معدلات الإصابة والوفيات بكورونا في تركيا

عندما غيرت تركيا الطريقة التي تبلغ بها عن إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 اليومية، أكدت ما تشتبه فيه الجماعات الطبية وأحزاب المعارضة منذ فترة طويلة - أن البلاد تواجه موجة مقلقة من الحالات التي تستنفد بسرعة النظام الصحي التركي.
وفي تغيير لأوجه الواقع، استأنفت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الجاري الإبلاغ عن جميع اختبارات فيروس كورونا الإيجابية - وليس فقط عدد المرضى الذين يعالجون من الأعراض - ما رفع عدد الحالات اليومية إلى أكثر من 30 ألف حالة.
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ومع البيانات الجديدة، قفزت تركيا من كونها واحدة من أقل البلدان تضررا في أوروبا إلى واحدة من أكثر البلدان تضررا.
ولم يكن ذلك مفاجئًا للجمعية الطبية التركية، التي كانت تحذر منذ شهور من أن الأرقام السابقة للحكومة كانت تخفي خطورة الانتشار وأن الافتقار إلى الشفافية كان يساهم في الزيادة.
ومع ذلك، تؤكد المجموعة أن أرقام الوزارة لا تزال منخفضة مقارنة بتقديرها لما لا يقل عن 50000 إصابة جديدة يوميًا.
ولا يمكن لأي دولة الإبلاغ عن أرقام دقيقة حول انتشار المرض؛ نظرًا لأن العديد من الحالات التي لا تظهر عليها أعراض لا يتم اكتشافها، لكن طريقة العد السابقة جعلت تركيا تبدو ميسورة نسبيًا في المقارنات الدولية، مع وجود حالات جديدة يومية أقل بكثير من تلك المبلغ عنها في البلدان الأوروبية بما في ذلك إيطاليا، وبريطانيا وفرنسا.
وتغير وجه الواقع في تركيا يوم الأربعاء حيث تضاعف عدد المعدلات اليومية في تركيا أربع مرات تقريبًا من حوالي 7400 إلى 28300.
وقال سيبنيم كورور فينكانسي، رئيس الجمعية الصحية في تركيا، لوكالة أسوشيتيد برس، إن مستشفيات البلاد منهكة، والطاقم الطبي منهك، والمتتبعون مصابون، الذين يُنسب إليهم الفضل في مراقبة تفشي المرض، يكافحون لتتبع انتقال العدوى.
وأضاف فينكانسي، الذي تعرضت مجموعته لهجوم من أردوغان وحلفائه القوميين للتشكيك في شخصيات الحكومة وردها على تفشي المرض، "إنها العاصفة المثالية".
وعلى الرغم من أن وزير الصحة التركي قدّر معدل إشغال أسرة العناية المركزة بنسبة 70٪ ، قالت إبرو كيرانير، التي ترأس جمعية ممرضات العناية المركزة في إسطنبول، إن أسرة العناية المركزة في مستشفيات إسطنبول ممتلئة تقريبًا، ويسارع الأطباء للعثور غرفة للمرضى المصابين بأمراض خطيرة.
وأضافت أن هناك نقص في عدد الممرضات وطاقم التمريض الحالي منهك.
وقالت لوكالة أسوشييتد برس: "لم تتمكن ممرضات العناية المركزة من العودة إلى حياتهم الطبيعية منذ مارس" "أطفالهم لم يروا وجوههم الخالية من الأقنعة منذ شهور".
لكن أردوغان قال إنه "لا توجد مشكلة" فيما يتعلق بقدرات المستشفيات، وألقى باللوم في زيادة القوات على فشل الجمهور في ارتداء الأقنعة، وهو أمر إلزامي ، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.
ومما يدل على خطورة تفشي المرض، علقت تركيا الشهر الماضي إجازة العاملين في مجال الرعاية الصحية وحظرت مؤقتًا الاستقالات والتقاعد المبكر أثناء الوباء، كما تم فرض حظر مماثل لمدة ثلاثة أشهر في مارس.
وارتفعت معدلات الوفيات اليومية الرسمية كوفيد 19 بشكل مطرد إلى أرقام قياسية، حيث وصلت إلى 13373 يوم السبت مع 182 حالة وفاة جديدة، في انعكاس لحالة البلاد التي تم الإشادة بإدارتها مسبقا لإبقاء الوفيات منخفضة، لكن هذه الأرقام القياسية لا تزال محل جدال أيضًا.
وقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو إن 186 شخصًا لقوا حتفهم بسبب الأمراض المعدية في المدينة في 22 نوفمبر - وهو اليوم الذي أعلنت فيه الحكومة عن 139 حالة وفاة فقط بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف عمدة اسطنبول أيضا إن حوالي 450 دفنا يتم إجراؤها يوميا في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 15 مليونا مقارنة بالمعدل 180-200 المسجل في نوفمبر من العام السابق.
وتابع إمام أوغلو، وهو من حزب المعارضة الرئيسي في تركيا: "لا يمكننا التغلب على تفشي المرض إلا من خلال عملية شفافة".
ورفض وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ادعاءات إمام أوغلو، قائلا: "أريد أن أؤكد أن جميع الأرقام التي أقدمها دقيقة".
وفي الأسبوع الماضي، أعلن أردوغان سلسلة من القيود في محاولة لاحتواء العدوى دون التأثير على الاقتصاد أو النشاط التجاري الضعيف بالفعل، وشجبتها أحزاب المعارضة ووصفتها بأنها "نصف خبز".
وفرض حظر التجول لأول مرة منذ يونيو، لكنه اقتصر على أمسيات نهاية الأسبوع، وأغلق المطاعم والمقاهي باستثناء خدمات تناول الطعام في الخارج ، وقيد ساعات عمل مراكز التسوق والمتاجر ومصففي الشعر.