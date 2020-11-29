نائبة تطالب بمد فترة تلقي طلبات العدادات الكودية ..فيديو

قالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المجلس اتفق على مطالبة المسئولين بمد فترة تلقي طلبات تركيب عدادات الكهرباء الكودية.





وأضافت "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن غدًا الإثنين آخر موعد للتقديم على العدادات الكودية.





وأضافت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه تم إرسال طلب لمكتب وزير الكهرباء لمد فترة تلقي الطلبات لمدة شهر أو شهرين.





ولفتت إلى أن رسوم النظافة سوف يتم جمعها من وزارة التنمية المحلية بداية من شهر يوليو المقبل.





انعقدت صباح اليوم، الأحد، الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة ميزانية العام المالى 2019/2020، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح الدكتور محمد شاكر أن نجاح القطاع جاء بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه، مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.





وأشار الدكتور شاكر إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من جميع مصادر الإنتاج لجميع العملاء وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الاقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتمادًا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين المجتمع.





وأكد الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليميًا وأفريقيًا.





وأشاد الدكتور شاكر بالتنسيق والتعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية.









استعرضت المهندسة صباح محمد مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريرًا أوضحت فيه الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتدعيم شبكة النقل حيث تم:





تسوية التشابكات المالية بين الشركة القابضة وكل من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية من خلال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.





تنفيذ خطة إستثمارية خلال العام المالى 2019/2020 بقيمة تبلغ حوالى 13,2 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.





بلغ إجمالى كمية الطاقة المباعة خلال العام المالى 2019/2020 حوالى 181 مليار ك. و. س.





نجح قطاع الكهرباء فى تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي، حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف من 2300 كم عام 2014 إلى حوالى 6200 كم بالعام المالى 2019/ 2020، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.









وحول إنشاء وتحديث مراكز التحكم يتم إنشاء تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية، كما يجرى حاليًا إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إنشاء وتحديث (4) تحكمات إقليمية بالمنطقة الشمالية (تحكم القاهرة – تحكم القناة – تحكم الإسكندرية – تحكم الدلتا).









ويجرى أيضًا إنشاء وتحديث مراكز التحكم الإقليمية بالمنطقة الجنوبية، حيث تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم الإقليمي الجديد بسمالوط، والذي يخدم (106) محطات محولات بمنطقة مصر الوسطى.









كما تم الانتهاء من تحديث مركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي، والذي يخدم 109 محطات محولات بمنطقة مصر العليا.









وقد بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروعين حوالى 1,3 مليار جنيه.









ومن أهم الدراسات لمجابهة المشاكل التي تواجه الشبكة تقوم حاليًا الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد الخطط الاستراتيجية قصيرة - متوسطة - طويلة المدى لتطوير الشبكة الموحدة على مختلف الجهود (500، 220، 66 ك. ف).









وكذلك إعداد الدراسات الفنية اللازمة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية لربط وتفريغ قدرات التوليد المدرجة بخطة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء وربط محطات المحولات الجديدة المملوكة للشركة والغير، بالإضافة مراجعة التقارير والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات الربط الإقليمي مع دول الجوار.









هذا بالإضافة إلى دراسة تأثير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية بالتعاون مع المكاتب الإستشارية العالمية، ويتم ذلك بإستخدام أحدث برامج تحليل نظم الشبكات العالمية من الناحية الاستاتيكية والديناميكية.