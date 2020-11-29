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أخبار العالم

ضربة جديدة لترامب في الانتخابات الأمريكية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:29 م
إعادة فرز الأصوات
إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن تؤكد خسارة ترامب
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بانتهاء إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، حيث تؤكد النتائج فوز السياسي الديمقراطي جو بايدن بفارق أكثر من 20 ألف صوت.

وذكرت أن بايدن يحصل بعد اعتماد النتية على 10 أصوات في المجمع الانتخابي عن ولاية ويسكونسن، بعد إعادة الفرز الثانية لأصوات.

وتعزز تلك النتيجة فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغيير نتائج الانتخابات، والتي طالما شكك في نزاهتها.

كان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أكد في وقت سابق أن إعادة الفرز في  في ولاية ويسكونسن كانت غير قانونية بشكل كبير.

وشكك ترامب في حصول منافسه الديمقراطي بايدن على 80 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية، مجددا اتهامه بتزوير الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد في 20 يناير المقبل، بعد تصويت المجمع الانتخابي لصالح المرشح الفائز.
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